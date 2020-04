Coronavirus: En Campeche, joven imprime y regala caretas

Orlando Adán Sosa Montejo, originario de Campeche, pertenece a la legión 501, agrupación mundial que se dedica a disfrazarse o caracterizar a personajes de Star Wars; hace tres años compró una impresora 3D para hacer sus propias armaduras y accesorios sin saber que lo utilizaría para ayudar a los demás, comenzando por su papá, su mamá y sus hermanas en esta época de pandemia por coronavirus.

"Comencé a leer un poco en la Organización Mundial de la Salud y me dieron un link sobre unos diseños 3D para realizar las mascarillas, entonces bajé ese diseño y me puse a reproducirlas. Primero le hice mascarillas a mi familia”. Orlando Adán Sosa Montejo, doctor en investigación para la educación y creador de mascarillas en Campeche.

Al ver que la respuesta fue favorable, decidieron imprimir caretas y las da sin ningún costo a médicos, enfermeras o quien indispensablemente lo requiera por el tipo de trabajo.

Junto con sus dos primos, Orlando se dio a la tarea de atender esta noble labor sin fines de lucro. Aprovecharon para que Jorge, el menor de los tres primos y quien no asiste a la escuela en esta temporada, agilice el trabajo y pueda armar, mientras Orlando y Baltazar continúan con sus clases en línea o se las ingenian para ayudar en tiempos de esta pandemia por coronavirus.

"Se siente bien porque a final de cuenta estoy ayudando. Antes tenia una rutina de levantarme y no hacer nada, pero vino Orlando y me pidió ayuda”. Jorge Francisco Cetina Montejo, estudiante que ayuda a sus primos a ensamblar caretas 3D en Campeche.

Estos jóvenes, hasta el momento han entregado 500 caretas.

Orlando asegura que este espíritu de nobleza se lo debe a una de sus tías, quien le enseñó de la mecatrónica y de la ayuda al prójimo.

"Tengo una tía en Mérida que hace todo en electrónica: hace muchas cosas, yo creo que muchas de esas cosas las he heredado de mi tía, a veces le hablo le digo oye tía fíjese que no me funciona esto, ¿en qué me puede ayudar? Se llama Lupita Sosa, y ella me ayuda en la parte de electrónica y si yo pudiera lo seguiría haciendo”. Orlando Adán Sosa Montejo, doctor en investigación para la educación y creador de mascarillas en Campeche.

Lamentablemente el material ya comienza a escasear y subir de precio, pero no decae el ánimo para ayudar a los demás.

"Tenemos dos clases de materiales: uno es ABS, que al fin y al cabo es un plástico más resistente, y tenemos otro que es PLA que es prácticamente un plástico a base de maíz, biodegradable, a diferencia del otro que tenemos”. Baltazar de Jesús Zapata Arceo, ingeniero en mecatrónica que ayuda a su primo a hacer caretas en Campeche.

"Hay gente que se nos a acercado para depositarnos dinero, pero tratamos de no recibir dinero, mejor compartimos los links de los productos que necesitamos y que así los puedan adquirir quienes quieran ayudar”. Orlando Adán Sosa Montejo, doctor en investigación para la educación y creador de caretas en Campeche.

¿Cómo acceder a una de las caretas creadas por Orlando?

Si usted quiere adquirir una de las caretas creadas por el campechano Orlando de forma gratuita, solo tiene que buscar en Facebook la página 3D Campeche, donde tendrá que llenar el formato.

"Vamos a tratar de reproducir estas mascarillas. De hecho, estas mascarillas tienen doble filtro y se puede respirar bien. Se imprimen totalmente en 3D”. Orlando Adán Sosa Montejo, doctor en investigación para la educación y creador de mascarillas en Campeche.

