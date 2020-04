En Campeche, como en todo México y el mundo, se ha lanzado una campaña reiterativa de “Quédate en casa” debido a la alerta sanitaria que hay a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Unos se han mantenido con su familia en sus hogares; sin embargo, en algunas comunidades mayas, los adolescentes son los que no hacen caso a esta alerta ni al llamado de las autoridades de salud.

Ante las preguntas acerca de guardar la cuarentena, Kevin Adrián Tun Cantún, un habitante de Hampolol, indicó no respetarla. Kevin, de 16 años, sale todas las tardes con sus amigos a jugar futbol, porque dice que así se quita el aburrimiento que hay en esta contingencia:

-¿Sabes que, por ejemplo, los letreros que hay en la Casa de Salud dicen que no es recomendable salir a la calle, sino quedarte en la casa y respetar la sana distancia?. ¿Estás contento con todo eso?

-No del todo porque en la tarde me salgo a jugar futbol.

-¿Por qué juegas futbol?

-Porque es la forma de quitarme el aburrimiento.

A simple vista, se ve la tranquilidad del pueblo, como si realmente no pasara nada, pues algunos adultos se la pasan haciendo actividades de mantenimiento, otros niños corriendo y Kevin y sus amigos jugando con el balón.

Adultos mayores sí guardan cuarentena

Pero algunos son más conscientes; por lo regular son los adultos mayores quienes prefieren quedarse en casa como han dicho las autoridades de salud. Tal es el caso de José Alfredo y Marcela, quienes se encuentran en su casa en la comunidad de Hampolol.

Primero que nada leemos la biblia, pues es rutina diaria que tenemos que estudiar, ya después de ahí el quehacer de la casa, como la limpieza, lavar y tratar de entretenernos en no pensar en lo que estamos viviendo ahorita, tratar de olvidarlo y sé que esto pronto va a pasar y vamos a estar normal como siempre hemos estado”, dijo Marcela González Hernández.

Yo tengo una clienta en Campeche a la cual le trabajo sus enfriadores de agua de una purificadora, entonces me trae las cosas para trabajar, y ya aquí en la casa, para no tener que salir a la calle, ella me lo trae y yo se lo reparo”, indicó José Alfredo García Florentino.

Por el momento, las autoridades de Campeche, en la capital del estado, inician el cierre de algunas calles para evitar el tránsito de vehículos y personas que aún se encuentran afuera de sus casas.

