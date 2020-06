Cientos de vehículos se encuentran varados a consecuencia del cierre de la carretera federal que comunica a Escárcega, Campeche, con Chetumal, Quintana Roo.

Las lluvias registradas en las últimas horas sobre la Península de Yucatán causaron severas inundaciones, espejos de agua y deslaves de carreteras.

La calle se bloqueó desde las 9 de la noche, 8 de la noche fue cuando empezó y cuando ya se colapsó, de allí cuando dieron la orden de que cerrara el paso de allí baja Protección Civil y hace la inspección abajo y dijo que no, ya no se puede porque está a punto de colapsar, ahorita se está haciendo así para que haya paso, pero nada más caminando, no hay acceso ahorita para carro pesado y carro pequeño”, Víctor Manuel Uicab Sansores, encargado de grúas.

Viajeros se ven afectados por el cierre

Los viajeros permanecieron varados más de 12 horas en medio de la carretera y bajo la lluvia.

Nosotros llegamos desde anoche aquí, desde las 12 de la noche y ya estaba cerrado, y hasta esta hora no hemos pasado. Venimos en carro particular de Playa del Carmen, pero venimos desde la media noche. Están desesperados, hay muchas señoras, niños, sobre todo, que están ahí desesperados, que no pasan, pues sí está afectando a todos y va para largo esto”, Carlos Reyes, viajero afectado originario de Tabasco.

En tanto, otro viajero que se quedó varado, relató:

A Macuspana, Tabasco, la afectación para mí sería nada más en que yo no traigo recursos para sostenerme aquí un día para comer y beber, nada más eso... creo que es cuestión de tiempo nada más; ya llevamos seis, siete horas hasta ahorita y yo le calculo dos más, calculo yo”, Leonardo Rivas, viajero afectado originario de Cancún.

Con ayuda de soldados, las personas pasaron caminando el tramo afectado, hasta el otro lado del camino, donde los esperaba un autobús y pudieran continuar su viaje.

Ahorita son camiones que venían de Villahermosa, de Chiapas, los que viene de acá de Cancún y se les estamos dando las facilidades de que entre ellos mismos cambien su pasaje, se regresen con el pasaje de Cancún y vayan a su destino, los de acá también, es lo único en que los puedo apoyar en ese aspecto, los vehículos pequeños, pesados no pueden pasar hasta que nos ordenen a nosotros”, Sergio Lozano, agente Policía Federal.

Se espera que en las próximas horas se restablezca el tránsito, con la colocación de un puente temporal. Sin embargo, las bandas nubosas de la tormenta tropical Cristóbal generarán más afectaciones a la península.

Foto: Óscar Tucuch

Reportan inundaciones en Ciudad del Carmen

Debido a la presencia de la tormenta tropical, en el municipio de Ciudad del Carmen ha registrado inundaciones, por lo que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina Armada (Semar) y la Guardia Nacional, se encuentran en la zona, apoyando en las acciones de evacuación.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?