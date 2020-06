Una preparatoria de Ciudad Juárez ideó una original graduación, donde los alumnos estuvieran presentes y pudieran celebrar el momento académico más importante al concluir sus estudios.

Es una auto-graduación puesto que las autoridades de salubridad no nos permiten, y las autoridades educativas, no nos permiten tener graduaciones en lugares cerrados". Martha Rojas, directora de Preparatoria Cultural, Ciudad Juárez.

Los alumnos de la Preparatoria Cultural organizaron su auto-graduación y desde sus automóviles recogieron sus diplomas. Les entregaron un kit, una carta de la institución y su constancia de estudios.

Los jóvenes no van a salir de sus vehículos, tienen nada más un conductor, respetando las normas del municipio, también, de que dos personas por vehículo". Martha Rojas, directora de Preparatoria Cultural, Ciudad Juárez.

Los alumnos graduados asistieron con toga y birrete y sus automóviles decorados con globos y serpentinas.

Gracias a todos los compañeros y nos seguimos viendo por redes sociales o lo que sea, nos tocó graduarnos así, pero nuestros sueños se cumplen y, yo digo que todos vamos a salir adelante", alumno graduado.

Los padres de familia compartieron la acción, aunque no hubo abrazos ni contacto directo entre compañeros.

La verdad sí, es algo que no lo teníamos pensado que iba a ser así, pero que bueno que fue así, si no, no hubieran tenido una graduación y no hubieran convivido con la gente que está aquí". Padre de alumno graduado.

La graduación concluyó con un espectáculo de juegos pirotécnicos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?