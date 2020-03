Coronavirus en México: Chihuahua confirma primer caso de COVID-19

Este martes, autoridades de Chihuahua anunciaron el primer caso de coronavirus COVID-19 en el estado. Se trata de un paciente en Ciudad Juárez y su estado de salud se reporta como estable.

Él está ahorita en su casa, tiene buena evolución clínica, de hecho los síntomas que él presentó fueron muy leves. Ahorita no tiene contacto, está solo, esto es una ventaja para evitar que se pueda contagiar la demás gente.” Doctor Gumaro Barrios Gallegos .

A través de una conferencia de prensa, se indicó que el paciente viajó a Europa y llegó a Ciudad Juárez el día 12 de marzo y a partir de ahí se le confinó en su casa tras presentar síntomas. Previo a su regreso a Chihuahua hizo escala en Los Ángeles, Estados Unidos.

El resumen del estado de Chihuahua por coronavirus COVID-19

12 casos registrados en total

1 confirmado

8 descartados

3 sospechosos

Un solo caso no hace que pasemos a una segunda etapa, o una tercera etapa, porque recuerden que en la primera fase hablamos de los casos importados, la segunda fase es cuando hay una dispersión comunitaria focalizada, y en la tercera etapa es cuando la enfermedad invadió toda una localidad, todo un estado o varios estados. Nosotros estamos en la primera fase.” Doctor Gumaro Barrios Gallegos .

Chihuahua está preparado

Barrios Gallegos añadió para tratar asuntos con respecto al coronavirus COVID-19, se cuenta con al menos 4 mil camas entre todas las instituciones del estado de Chihuahua, pero cada institución cuenta con camas de aislamiento para este tipo de emergencias. Dijo que en caso de los casos comienzan a incrementar, los hospitales ya cuentan con estrategias.

Piden no salir a la calle, ni aglomeras lugares como centro comerciales

A través del presidente de las maquilas, nos consiguieron 35 mil cubre bocas de varias capas. Estamos en constante contacto para ver los cambios, yo espero que se mantenga tranquilo y que no vaya a ganarnos la ansiedad, el pánico. Estamos recomendando sino tiene necesidad de salir de su casa, no salga, sino tiene necesidad de salir fuera, no salga, si van a los centro comerciales se recomienda que solo vaya una persona a comprar lo necesario, como comida, o productos de limpieza para no acumular mucha gente en los centro comerciales.” Jesús Enrique Grajeda Herrera, secretario de Salud de Chihuahua .

En caso de mostrar posibles síntomas de coronavirus COVID-19, entonces se pide a las personas que sí acudan al médico, para que sea quien determine si se padece el famoso coronavirus COVID-19.

