Autoridades de Chihuahua desmintieron un falso correo sobre una multa por no usar cubrebocas; dicho contenido hace mención sobre una supuesta sanción de 5 mil pesos por no portar este tipo de mascarilla en espacios cerrados o abiertos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hacen creer que la sanción viene del Gobierno federal o la Secretaría de Salud

Con la finalidad de prevenir delitos electrónicos durante la pandemia del coronavirus COVID-19, se pide a la población estar atenta a este tipo de mensajes que llegan vía correo electrónico, donde se asegura que el Gobierno federal o la Secretaría de Salud imponen la sanción.

Con este correo electrónico hacen creer a la víctima que fue denunciado por un vecino. Foto: FGE Chihuahua

¡Ojo! El objetivo de este engaño es para el robo de información

Este mensaje es un fraude, con modalidad de Phishing, donde se utilizan apócrifamente logos de Gobierno Federal, así como enlaces y formularios que redirigen a otros sitios falsos.

Es importante que los usuarios de internet conozcan las características de un correo falso, así como las recomendaciones que emiten los tres órdenes de Gobierno, con el fin de caer en engaños por desconocimiento, donde generalmente se solicitan depósitos económicos, donde se afecta el patrimonio.” Analistas informáticos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua .

¿Cómo reconocer falsos correos?

Usan dominios totalmente distintos a los oficiales.

Contienen destinatarios genéricos (Sr., Sra, vecinos).

Contienen enlaces a otros sitios sospechosos, así como formularios para la obtención de datos personales y contraseñas.

Mezclan tipografías, colores.

Tienen faltas de ortografía.

Usan logotipos de instituciones gubernamentales y empresas.

Solicitan dinero por trámites.

¿Qué recomienda Chihuahua en el caso del cubrebocas?

El gobernador Javier Corral Jurado dio a conocer el primero de junio el decreto para la reactivación económica, contemplando las principales obligaciones y condiciones de reapertura para las empresas en general, además de establecer las medidas de carácter obligatorio para todos los ciudadanos, como el cubrebocas.

El uso del cubrebocas será cuando se sale a la calle, en el transporte público, o en un centro de trabajo, durante toda la jornada de trabajo, ya que es un instrumento esencial, estratégico y fundamental de las recomendaciones sanitarias emitidas por el Sistema Estatal de Salud.” Javier Corral, gobernador de Chihuahua .

¿Hay multa por no usar cubrebocas?

A pesar de que su uso es obligatorio, como medida sanitaria, al no llevar equipo de protección personal, las autoridades exhortan a su instrumentación; sin embargo, ello no amerita una sanción, ya que no es falta administrativa ni penal, por lo que si usted recibe correos electrónicos o mensajes en redes sociales, puede reportarlas a delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx o a pasaeldato.gob.mx

Finalmente, la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense recomienda verificar la información en fuentes oficiales, evitar abrir enlaces sospechosos que redireccionen a otros sitios, y además, no depositar dinero o realizar transferencias bajo ninguna circunstancia cuando se detecten contenidos similares.

