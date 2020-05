La atleta paralímpica Daniela Martínez tuvo que adaptar la cochera de su casa para poder entrenar y competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Esta adaptación la tuvo que hacer debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 que afecta el país y el resto del mundo.

¿Quién es Daniela?

Daniela Andrea Martínez Mariscal tiene 26 años, es oriunda del estado de Chihuahua y se convirtió en la atleta revelación del para taekwondo mexicano tras conquistar la presea de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, en K44 +58 kilogramos, luego de vencer a la campeona mundial de su categoría con apenas un año en la disciplina.

El entrenamiento de Daniela

Ya con el boleto para México, la parataekwondoín se encuentra en la casa de sus papás en Delicias, Chihuahua; ahí, para no quedarse estancada con miras al evento deportivo, hizo algunas modificaciones en la cochera de sus padres.

Daniela tuvo que ingeniárselas para no perder ritmo. Foto: CONADE

Los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, se realizarían del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021.

Daniela tuvo el apoyo de su profesor Isaac Rojas para acondicionar dicho espacio para sus entrenamientos:

Me prestó su tatami para poder ponerlo en la cochera de mis papás, ahí lo adapté, me prestó el domi (colchón para golpear) para poder pegar y entrenar lo técnico; quien me ayuda a los entrenamientos técnicos es mi hermano menor Luis.” Daniela Andrea Martínez Mariscal, atleta .

Su hermano ha sido importante para entrenar. Foto: CONADE

Entrenar con su familia es complicado

El entrenamiento técnico me lo manda la profesora Jannet Alegría y el físico la profesora Martha Amaya, ha sido un poco complicado porque mi hermano no sabe de taekwondo, en realidad nadie de mi familia y es como irles enseñando poco a poco y yo irme adaptando a ellos, así que sí, es complicado. En algunas ocasiones me doy la oportunidad de entrenar con el profesor Isaac Rojas, sólo que yo vivo en ciudad Delicias y él en la ciudad de Chihuahua, son 78 kilómetros, pero procuro ir una vez por semana, sólo entrenamos los dos en su escuela para cuidar la sana distancia.” Daniela Andrea Martínez Mariscal, atleta .

Así, Daniela buscará el oro en Tokio. Foto: CONADE

Triunfar y escuchar el himno nacional, sus motivaciones

Daniela señaló que desea repetir la hazaña de Lima y subir al podio en la justa veraniega que se celebrará en 2021. Si logra esto, podrá escuchar el himno nacional, que la motiva para ganar el oro.

