Esto publicó la activista Isabel Cabanillas antes de ser asesinada

La madrugada de este sábado, Isabel Cabanillas fue atacada y asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ésta acción se registró exactamente dos horas antes de que la también activista realizara una publicación en su página de Facebook, donde hizo referencia a una mujer con la que previamente tuvo un problema.

Esta mujer me empujó a propósito xD. No sean así amigos, eso no es correcto. Si tienen un problema con alguien díganselo, no hablen mal de otra persona a sus espaldas, eso habla peor de ustedes mismos que del afectado. Si tienen más de 30 años compórtense como adultos, no como mocosxs.” Isabel Cabanillas, activista .

Esto escribió Isabel 2 horas antes de ser atacada. Foto: Facebook Isabel Cabanillas

¿Qué ocurrió?

El comentario fue posteado en Facebook por Isabel Cabanillas a las 00:43 horas de este sábado, dos horas después, es decir aproximadamente a las 03:00 horas, personal de la Unidad de Homicidios de Mujeres Por Razones de Género recibió un llamado, a través de radio operador, donde se comunicó que en el cruce las calles Inocente Ochoa y Francisco I. Madero, de la zona Centro, se encontraba el cuerpo de una persona del sexo femenino.

Al llegar al lugar de intervención, personal de la Fiscalía Especializada de la Mujer corroboró dicho reporte y procedió a realizar el protocolo de actuación en la escena del crimen. El cuerpo de la joven activista estaba sobre la banqueta, había una bicicleta y dos ojivas de al parecer proyectil de arma de fuego.

Sus familiares confirmaron la identidad de la joven. Foto: Facebook Isabel Cabanillas

Momentos después, la familia de la activista Isabel Cabanillas la identificó.

¿Quién era Isabel Cabanillas?

Isabel Cabanillas, tenía 26 años, vivía en Ciudad Juárez, era activista, formaba parte del colectivo Hijas de su Maquilera Madre, le gustaba pintar y de acuerdo con su Facebook, algunos de sus libros favoritos eran “Saury La Niña Prodigio”, “La vida de Horacio” y “Cartas a Chepita”, entre otros.

Amigos, familiares y activistas exigen justicia por Isabel. Foto: Facebook Patty Camarillo

El funeral de Isabel

Este lunes, de 10:00 a 14:00 horas se programaron los servicios funerarios de la activista Isabel Cabanillas que serán en la funeraria Jardín Perches, ubicada en calle Ignacio de la Peña 1249 y Bolivia. El colectivo Hijas de su Maquilera Madre pidió llevar ropa o accesorios hechos por Isabel, también cartas, dibujos o pancartas para recordar a la joven activista, y así exigir justicia por su trágico caso.

