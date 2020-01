Estudiante en Ciudad Juárez crea app de taxis exclusiva para mujeres

Josué Rodríguez es estudiante de la ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y es el creador de la nueva app de taxis “Aura: Viajes seguros, sin acoso”, que tiene por objetivo el servicio exclusivo para mujeres.

Además, estos taxis solo serán conducidos por mujeres.

¿Por qué nace la idea de esta aplicación?

En entrevista para UnoTV.com el joven estudiante de Ciudad Juárez señaló que la idea de su app de taxis nació luego de leer varias noticias sobre mujeres que fueron secuestradas o violadas por taxistas; aunado además a esas historias, porque que escuchó a algunas de sus amigas sobre el constante acoso que sufren por parte de conductores de otros servicios de aplicación de transporte.

Con su app de taxis, Josué desea que las mujeres, como su mamá, viajen tranquilas y sin temor al usar un transporte como el de él.

Servicio pensado en dar más tranquilidad a las mujeres. Foto: Facebook Aura: Viajes seguros, sin acoso.

¿Cómo inició su creación?

Pensé, ¿y si hubiera una aplicación que fuera exclusivamente para mujeres? Y Durante muchos días lo estuve pensando, y luego de investigar me di cuenta de que aquí en Ciudad Juárez no hay nada así. Desde septiembre de 2019 tuve eso en mi cabeza, y ya en octubre me animé y empecé todo esto de Aura.” Josué Rodríguez, creador de la app Aura .

Josué platicó que desde niño siempre tuvo gusto por la computación y conforme pasaron los años, incursionó a temas relacionados, como su carrera universitaria, lo cual le ayuda a perfeccionar distintos tipos de software u otros sistemas.

Entre 3 y 4 meses tardó en desarrollar su app de taxis Aura, gastando alrededor de 10 mil pesos y haciendo trámites por el registro de su marca, prestaciones de servicios como Google Maps, otro tipo de base de datos y página web, entre otros.

Mujeres serán las conductoras. Foto: Facebook Aura: Viajes seguros, sin acoso.

Acercamiento con autoridades

Me asesoré en vialidad aquí en Ciudad Juárez y no hay dentro de lo que cabe un problema de funcionalidad en Aura, pero por ejemplo si hablamos de otros estados o ciudades es más complicado, acá en Ciudad Juárez no hay algún inconveniente que impida el funcionamiento de Aura”. Josué Rodríguez, creador de la app Aura .

El joven estudiante señaló que está en proceso de llevar su proyecto al municipio, sobre todo con el alcalde Armando Cabada, aunque dijo que los trámites son lentos. Josué busca hacer un tipo de convenido con las autoridades en Ciudad Juárez, sobre todo para garantizar la seguridad de conductoras y pasajeras.

¿Cuándo comienzan a circular estos taxis?

Los taxis de la aplicación “Aura: Viajes seguros, sin acoso” comenzarán a dar su servicio en calles de Ciudad Juárez a partir de este jueves 30 de enero. Esta app podrá ser descargada en iOS y Android.

Aura solo funcionará en Ciudad Juárez

De momento, la app de taxis Aura solo funcionará en Ciudad Juárez, pero de acuerdo con el estudiante, se tiene la esperanza de llevar esta aplicación a más ciudades del país en un futuro.

Josué pone su granito de arena y hace un llamado a los hombres

Me parece muy extraño ver comentarios de gente que no apoya este proyecto, y son hechos solamente por hombres, pero de verdad, espero de todo corazón que alguna familiar de ellos o mujer cercana, no pase por una situación de acoso, de violencia, o algo que las pueda poner en riesgo, y entiendan que es precisamente por ese motivo que fue creada esta aplicación (garantizando así la seguridad de las conductoras y pasajeras).” Josué Rodríguez, creador de la app Aura .

¿Cuáles son los requisitos para las mujeres conductoras?

Ser mujer mayor de 18 años.

Tener identificación oficial (INE).

Licencia de conducir vigente.

Carta de no antecedentes penales (no mayor a 3 meses de expedición).

Correo electrónico.

RFC.

Requisitos para los vehículos

Modelo 2009 en adelante.

Debe estar en buen estado y sin daños estéticos.

Contar con frenos ABS.

Contar con cinturones de seguridad para todas las pasajeras.

Seguro vehicular con cobertura amplia.

Tarjeta de circulación.

No es necesario que el vehículo esté registrado a tu nombre.

Debe tener 4 puertas.

Personas interesadas pueden dar click aquí para hacer su registro.

