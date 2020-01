Por coronavirus, buscan regresar a chihuahuenses que están en China

El gobierno de Chihuahua buscará regresar a nuestro país a dos chihuahuenses que residen en la ciudad de Wuhan, China, foco de atención de la reciente cepa del coronavirus.

El gobernador, Javier Corral, señaló que ya trabaja de manera coordinada con el gobierno federal, para traer a los chihuahuenses, Martín Enrique Gutiérrez Nabor y Reydesel Morales, que están justamente en dicha ciudad de China, y que desde hace unos días está en plena cuarentena para tratar de focalizar al coronavirus.

¿Qué ha hecho el gobierno de Chihuahua?

Javier Corral explicó que desde que se conoció el caso de estos chihuahuenses, se entabló contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para ofrecer la ayuda estatal, y establecer qué otras personas de esta entidad viajaron recientemente a China.

No hay alarma por coronavirus en Chihuahua; pero si se está en alerta

Aunado al caso de los dos chihuahuenses en China, el mandatario estatal destacó que el conocido brote de coronavirus, no debe ser motivo de alarma en Chihuahua; sin embargo, el sistema de salud estatal se mantiene alerta para atender cualquier caso sospechoso y reportarlo de inmediato para su atención médica.

No hay nada de qué alarmarse en el estado de Chihuahua. Lo digo con el seguimiento que yo siempre he tenido en los temas de salud. Ahora nadie puede alarmarse, en Chihuahua no tenemos ningún caso reportado. Hay un protocolo que hemos convenido para la revisión de aeropuertos, de puertos y puntos de entrada (al estado). Obviamente nos mantenemos alerta. Cualquier caso sospechoso lo reportaremos de inmediato para su atención.” Javier Corral, gobernador de Chihuahua .

Asimismo, la Secretaría de Salud estatal descartó la existencia en cualquier hospital, público o privado de la capital o de todo el estado, de algún caso sospechoso del coronavirus.

Chihuahua descartó un posible caso; ésto pasó

Recientemente, la Subdirección de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, estableció contacto con el área de epidemiología de un hospital, luego de que algunas versiones periodísticas relacionaron un posible caso sospechoso con una persona.

El caso publicado en medios fue descartado por no cumplir con la definición operacional del citado coronavirus, se trató de una menor de edad que ingresó a dicha clínica el pasado 19 de enero, con diagnóstico de neumonía viral, con inicio de síntomas (hipoxemia saturación 85%, datos de dificultad respiratoria) con una evolución de 7 días previos a su ingreso.

El área correspondiente realizó muestras de laboratorio, con lo cual, se descartó la presencia del coronavirus, y la menor fue dada de alta luego de presentar mejoría en su salud, el día 26 de enero del año en curso.

