Quitan a funcionario de Chihuahua por broma del paro “Un día sin mujeres”

El funcionario, Francisco Alonso Letayf, fue destituido como director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, tras hacer una broma sobre el paro nacional “Un día sin mujeres”, así lo dio a conocer el municipio de Chihuahua este jueves.

¿Qué dijo el funcionario?

Quién me va a contestar las llamas, quién me va a pasar, quien me va revisar mi agenda. Entonces sí me van a hacer falta, desde ahorita yo les dije oigan ¿qué no nos podremos encerrar aquí en la oficina para que parezca que no vinieron?” Francisco Alonso Letayf .

Este fue el comentario en broma del funcionario en Chihuahua con respecto a la ausencia de trabajadoras que se espera se dé el próximo 9 de marzo con motivo al paro nacional “Un día sin mujeres”, el cual tiene como objetivo poner un freno a los feminicidios y a la violencia de género.

La postura del municipio de Chihuahua

Tras dicha broma del funcionario, sobre el paro “Un día sin mujeres”, se dio a conocer un comunicado de la presidencia municipal de Chihuahua, donde su titular, Maru Campos Galván, señaló que en su administración cualquier acto que atente contra la dignidad de las mujeres no será tolerado.

Como funcionarios, debemos tener congruencia entre nuestras acciones y nuestros dichos, no podemos hacer comentarios que atenten contra la dignidad de las personas. Como servidores públicos, debemos demostrar con nuestros actos que trabajamos para eliminar toda brecha de desigualdad, es necesario demostrar solidaridad, empatía y sensibilidad. La dignidad no puede ser objeto de bromas.” Maru Campos Galván, presidenta municipal de Chihuahua .

De esta manera, tras la broma sobre la convocatoria “Un día sin mujeres”, desde el pasado 27 de febrero el funcionario Francisco Alonso Letayf dejó de colaborar para el gobierno municipal de Chihuahua.

Aun suplente provisional

Tomás Aguilera, actual subdirector de Deporte Popular, será quien asuma las funciones como encargado del despacho del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, hasta nuevo aviso.

