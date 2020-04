Una nueva agresión contra reporteros en México se presentó este fin de semana en México, el reportero Juan Nelcio Espinoza fue atacado por un hombre con un hacha, luego de recibir el alertamiento de una persona que estaba alterando el orden en Piedras Negras, Coahuila, este sábado.

¿Qué ocurrió?

El comunicador recibió el citado reporte y decidió acudir a la colonia 24 de agosto para cubrir el hecho; sin embargo, al acudir, segundos después un hombre lo vio y de manera agresiva le dijo que no grabara y se retirara del lugar.

Desde su llegada, el reportero comenzó a transmitir en vivo en Facebook

En la transmisión de la red social se observa que el agresor se retira momentáneamente para pocos segundos después, reaparecer con una hacha en mano, alcanzando a atinar en el cuerpo del comunicador.

Los segundos pasaron y los forcejeos entre ambos también. En medio de este ataque, el agresor logró dar algunos golpes con su arma, pero debido a su reacción, Juan logró evitar las lesiones de gravedad.

Pese a ello, el reportero al final mostró las heridas que le generó el hacha.

Tras las agresiones, así reaccionó el comunicador

“Me tiró cinco cuchillazos en la cabeza me tiró, está bien drogando este chavo, está bien borracho. Acá hay muchísima gente que vio esta situación. Sí me pegó, metí la mano, no es justo y pido a las autoridades que actúen. No es justo solo por venir a grabar la situación.” Juan Nelcio Espinoza, reportero .

El agresor fue detenido por la policía

Mientras se llevaba a cabo la embestida del agresor contra el reportero, elementos de la policía municipal de Piedras Negras llegaron al lugar, por lo que de inmediato se puso bajo custodia al atacante, así como a una joven mujer.

Luego de la captura, los detenidos fueron llevados ante la autoridad correspondiente para declarar y conocer los hechos, primeramente para ser investigados por el primer reporte de presunta alteración del orden, y luego por la agresión en contra del reportero.

