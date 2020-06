En Coahuila, una abuelita que es paciente con COVID-19 canta rancheras, alegrando a otros que padecen la misma enfermedad. Ella se encuentra en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monclova.

Se trata de María de la Luz Adame Elizondo, y desde el principio sorprendió a personal médico y a otros pacientes por su noble actitud, la cual, consideran especialistas, es determinante en la recuperación de los enfermos.

No canta mal las rancheras

Para anunciarle al mundo que el coronavirus COVID-19 no la vencerá, esta ama de casa, quien tiene 65 años de edad, decidió convertirse en el faro que alumbre el “piso de la esperanza”, en el Hospital de Coahuila.

María de la Luz Adame Elizondo es originaria de la colonia Independencia, en Monclova, y tiene sorprendidos a los integrantes de los grupos COVID por la buena actitud que demuestra.

“La paciente que canta nos tiene impactados por su fortaleza, nunca había visto algo así”, expresó la especialista en terapia intensiva, Elizabeth Meza Cortez, responsable en turno del piso donde a se atiende a personas infectadas por el virus.

La historia de María

Esta abuelita ingresó con síntomas de esta pandemia el pasado 3 de junio, presentaba dificultad respiratoria y trombosis. Luego de hacerle la prueba, resultó positiva. Aun y cuando otros pacientes se desalientan por el impacto que les ocasiona enterarse de que están contagiados, a ella ahora se le conoce como “la paciente que canta”.

No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré.” María de la Luz Adame Elizondo, paciente con coronavirus COVID-19 .

Finalmente, María envió un saludo a su familia y a toda la gente que la quiere; les hace saber que está echándole todas las ganas para volver a la normalidad y regresar con todos sus seres queridos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?