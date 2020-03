Coronavirus COVID-19: Coahuila habilita portal Educación en Casa

Para evitar que las personas salgan a sus actividades cotidianas, como a una escuela, autoridades en Coahuila lanzaron el portal de internet “Educación en Casa”, con el cual se busca dar una alternativa ante la ausencia física en las aulas por el coronavirus COVID-19.

“Educación en casa”

Este espacio, para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 en Coahuila, contiene materiales de apoyo y asesorías en educación, enfocándose a temas que pueden ser de utilidad para los estudiantes, maestros y padres de familia:

Recursos para alumnos

Esta sección está dividida en:

educación inicial

preescolar

primaria

secundaria

educación especial

educación física.

Los temas de ayuda son variados, desde cuadernillos de repaso, material didáctico, formas de prevención y control, entre otras.

Recursos para maestros

Esta sección contiene acuerdo de docentes, comunicado sobre la comunidad educativa y educación en casa, además de prevención y control escolar, entre otros temas.

Recursos para padres

Esta sección tiene información sobre métodos de prevención y control escolar, así como las formas correctas para desinfectar un teléfono celular.

Si te interesa, puedes dar clic aquí para conocer más a fondo la plataforma “Educación en Casa”.

Coahuila adelantó suspensión de clases

En un inicio las autoridades de Coahuila habían anunciado que, por el coronavirus COVID-19, las clases serían suspendidas a partir del lunes 23 de marzo, pero desde este jueves 19 se terminó adelantando el periodo de suspensión obligatoria de clases en todas las escuelas del nivel básico en el estado, informó la Subsecretaría de Educación Básica.

Esta disposición únicamente aplica para educación inicial, preescolar, primarias y secundarias donde están matriculados más de 600 mil alumnos en todo el estado. De esta manera buscan evitar la propagación de la citada enfermedad.

Prevenir el coronavirus está en tus manos, ve cómo.

Suspensión, no vacaciones

No obstante, las autoridades remarcaron que la suspensión adelantada por el coronavirus COVID-19 no se trata de un periodo vacacional, sino de contingencia, por lo que se pidió comprensión a la población para que no salgan de sus hogares a menos que sea indispensable y seguir rigurosamente las medidas de prevención de higiene.

