Este lunes, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ofreció una disculpa a la ciudadanía de Nuevo León, por un video en el que un policía coahuilense le hace comentarios desafortunados a un automovilista de la ciudad de Monterrey, sobre la pandemia del coronavirus COVID-19.

Así inició todo...

A través de las redes sociales, el pasado domingo comenzó a circular una grabación en la que un hombre que vive en Monterrey, fue regresado de forma estricta por un oficial a las afueras de la ciudad de Saltillo; ahí, se dio una plática donde se apreció la estricta postura del elemento de seguridad para con el ciudadano.

¿Qué dijo el oficial?

“¿A Dónde te diriges?... Aquí a Ramos... ¿A qué vienes?... Con mi familia... ¿Eres de aquí?... Sí, soy de ahí de Ramos... Dame tu credencial de elector... Es que yo vivo en Monterrey... Traes tu domicilio de Monterrey, aquí te me regresas, nadie puede entrar de Monterrey están bien infectados allá, así vengas por tu familia, tu familia que agarre el autobús y se regrese, no puedes entrar a Saltillo, te regresas, aquí está el retorno, te me regresas para atrás nadie puede entrar de Monterrey para Saltillo ya.” Conversación .

Al continuar el diálogo, el conductor trató de convencer al oficial diciéndole que solo iba a dejar unas cosas; sin embargo, la postura fue clara por parte del elemento de seguridad, el ciudadano no ingresaría:

“Es que tengo que dejar unas cosas... Así vengas a lo que vengas, me puedes dar mil excusas hijo, no puedes entrar es orden ya, está cerrado Saltillo a todo turista, visitante que venga a dejar, empresarios o no empresarios, no pueden entrar a Saltillo... ¿Y la paquetería sí puede llegar por acá?... Paquetería si, pero tú no.” Conversación .

Luego de esto, el gobernador Miguel Riquelme aprovechó una rueda de prensa, donde entre otros temas, pidió una disculpa a todos los habitantes de Nuevo León, ya que dijo, las formas no fueron las correctas:

“Pedí que se hablara con la gente que estaba en ese filtro, y en especial con el elemento que lo hizo, no fue la manera correcta, a la gente de Nuevo León le pido una disculpa pública, estamos trabajando por su salud y la de los coahuilenses, sin embargo no fue el manejo adecuado, ni la expresión, que además pensamos la mayor parte de los coahuilenses, de la gente que habita en Nuevo León. Porque además tampoco me gustaría que trataran así a alguien que fuera de Coahuila a la entrada de Nuevo León.” Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila .

Coronavirus en Coahuila y Nuevo León

Hasta el último reporte entregado por las autoridades este lunes, en Coahuila se registran al menos 191 casos en total y 14 fallecimientos por coronavirus COVID-19; mientras que, en Nuevo León hay 208 casos positivos y 7 defunciones.

