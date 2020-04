Otra agresión a personal de Salud: una enfermera fue golpeada y acosada este martes en Piedras Negras, Coahuila, después de terminar su jornada laboral durante la actual pandemia del coronavirus COVID-19. A través de sus redes sociales, Dyana expuso su caso y pidió a las autoridades que brinden mayor vigilancia.

Hola, mi nombre es Dyana, soy enfermera; porto todos los días uniforme quirúrgico de colores para ir a mi trabajo, fui agredida físicamente hoy (martes) a las 7:20 am aproximadamente, en la Cien Casas de regreso a mi casa, atrás de los lonches frente al CBTIS 34 PN, escucho a alguien corriendo atrás de mí, me hago a un costado para que pase y me agarra las pompas, volteo, a la defensiva, gritando, se me queda viendo y me suelta un golpe en la cara y una patada en la pierna, me caí y corrió.” Dyana Bernal, enfermera .

Ella caminaba hacia su casa tras su trabajo en el turno nocturno en un hospital privado.

Dyana describió a su agresor, quien iba en un auto gris

Creo que su carro estaba estacionado en la papelería (un Aveo gris) porque al yo levantarme, intente ver para donde se había ido, y ni él, ni el carro, ni nadie en la calle. El tipo era moreno, mediana estatura, relleno, short, playera café, cubrebocas celeste.” Dyana Bernal, enfermera .

La víctima señala que cerca de donde ella fue atacada hay una papelería con una cámara de vigilancia; sin embargo, ésta no daba hacia la calle donde estaba estacionado el vehículo del agresor, por lo que no quedó una evidencia de las agresiones que sufrió en ese momento.

Con impotencia, Dyana exige mayor vigilancia

Por favor más vigilancia en las calles a cualquier hora. Estoy bien. Lloro de coraje, nunca faltan los "hombres" pocos hue.. que tocan y golpean a las mujeres.” Dyana Bernal, enfermera .

