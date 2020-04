Varias obreras de maquiladoras en Coahuila sobreviven con 600 pesos a la semana, ya que tras el cierre temporal de actividades provocado por la pandemia del coronavirus COVID-19, es el sueldo que reciben de las empresas donde ellas laboran.

Un ejemplo es Yaneth

Pasar la tarde en la banqueta cuidando de sus dos pequeños hijos (uno de 10 meses), es la única cuarentena que se puede llevar en el hogar de Yaneth Hernández, quien trabaja en una maquiladora de la frontera de Piedras Negras.

No tiene luz, ni agua...

Adentro de la vivienda no hay servicio de luz, ni agua; fueron cortados hace un mes por atraso de pagos, poco antes de que la planta “Lear” suspendiera labores por la contingencia del coronavirus COVID-19 y enviara a sus casas a trabajadoras como Yaneth, con el pago de medio sueldo.

“600 pesos cobré esta semana, ahora pues a tratar de sobrevivir. Mi esposo es albañil, pero ahorita la obra también está suspendida.” Yaneth Hernández .

Ante la precariedad, Yaneth y su familia deben sobrevivir a estos obstáculos:

Usar parte de los 600 pesos de sueldo semanal para comprar sopas y frijol.

El agua que tienen para uso diario, es regalada por su vecina y se guarda en un tinaco, el cual llega a tener larvas, pero es el único liquido del que dispone esta familia en la cuarentena.

No tienen servicio de electricidad.

Viven en una casa rentada, la cual tiene un costo de mil 200 pesos.

Por ley, Yaneth y las demás trabajadoras debería recibir sueldo completo

Los 600 pesos que está cobrando Yaneth semanalmente es un monto equivalente casi a la mitad del salario mínimo establecido para la frontera norte, y que de acuerdo con el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo, debería entregarse en forma íntegra a los trabajadores en una contingencia como la actual.

El famoso Paro Técnico

“Lo que hay es mucha confusión porque maquiladoras como Lear no suspendieron por proteger a sus trabajadores del virus, sino que fue por el paro en las unidades de Estados Unidos, por eso lo que aplicaron fue un paro técnico y con ese argumento les están dando la mitad del sueldo a sus trabajadores.” Julia Quiñones, líder del Comité Obrero Fronterizo .

La defensora de los derechos de trabajadoras de maquiladoras indicó que en la mencionada empresa, se detectó el pasado mes de marzo un caso de coronavirus COVID-19 en un trabajador; sin embargo, la empresa solo desinfectó las instalaciones para continuar laborando varios días hasta que fue detenida la producción automotriz en Estados Unidos.

Emiten llamado a las autoridades

“Urge una inspección de las autoridades, porque también está el caso contrario que son las maquiladoras que están argumentando a sus trabajadores, que no pueden ser enviados a sus casas porque su labor es de carácter esencial, a pesar de que no son productos que no entran en esa categoría.” Julia Quiñones, líder del Comité Obrero Fronterizo .

En cuestión de condonaciones del servicio de agua, algunos municipios de Coahuila como: Nava, Acuña o Monclova, han otorgado suspensiones de cortes o cancelación de pagos, pero en Piedras Negras no se han aplicado tales beneficios para los más de 10 mil trabajadores que se encuentran en la condición de Yaneth.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?