Los tianguis de Saltillo, Coahuila, dieron la bienvenida a los usuarios reabriendo bajo ciertos protocolos sanitarios debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, por lo cual, se vio a varios saltillenses recorriendo los diversos puestos este jueves.

¿Qué se está implementando?

Túneles sanitizantes.

Toma de temperatura.

Uso obligatorio de cubre bocas.

Está prohibido el ingreso a menores y mujeres embarazadas.

Cada locatario debe tener gel antibacterial para la clientela.

(¿Cómo ve las medidas de seguridad?)...Es algo que nos beneficia todos, es algo que está perfecto. (¿No le da miedo andar aquí?)... A veces tenemos que estar obligados a salir a hacer unas compras.” Apolinar Sánchez, ciudadano .

De esta forma, el mercado rodante de La Bellavista fue reubicado al boulevard Antonio Narro, aproximadamente a tres kilómetros de su lugar original, a fin de poder lograr la sana distancia entre locatarios, quienes ubicaron sus puestos con espacios de tres metros.

El temor a un contagio aún ronda, pero pesa más la necesidad de generar ingresos y pagar deudas:

(¿Cuánto tiempo estuvo cerrado?)...Tres meses, todo afectó. Lo que pasa es que ya la gente no tiene qué comer, se acabó la lana que tenía uno guardada y ahora si, ¡a trabajar!... (¿No tiene miedo de algún contagio?)... No, no, bien tapaditos.” Alfonso Castillo, tianguista propietario de un negocio de comida .

Este mercado lo integran más de 500 locatarios, pero sólo se instalaron 250; aunque la afluencia fue buena, los comerciantes reportaron bajas ventas, pero aseguraron estar contentos de regresar a trabajar.

Para un sector de la población, esta reapertura también fue un respiro, pues además de hacer sus comprar a precios más bajos que en cadenas comerciales, se permitieron salir de la cuarentena.

Los tianguis sólo podrán instalarse de lunes a viernes y su apertura depende de los reportes diarios de casos positivos de COVID-19.

