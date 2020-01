Darán de alta a 3 lesionados por tiroteo en colegio de Torreón

Autoridades estatales de Coahuila informaron que, este lunes 13 de enero serán dados de alta dos menores y un docente, quienes resultaron lesionados durante el tiroteo que se registró el pasado viernes en el Colegio Cervantes en Torreón.

Fue en una rueda de prensa que, médicos del Sanatorio Español precisaron los pormenores del alta de las personas lesionadas en el ataque armado. Entre las 3 de 6 víctimas que abandonarán el hospital, se encuentra el profesor de educación física, quién recibió un impacto de bala en su brazo izquierdo.

Sin embargo, el director médico Guillermo Siller indicó que el docente lesionado deberá ser evaluado nuevamente por especialistas dentro de 10 días, pues sufrió fractura y no se sabe aún qué secuelas podría tener.

Mientras que, los otros dos alumnos heridos en el tiroteo, quiénes recibieron roces de bala en sus pies, estarán en casa con sus padres ya que respondieron bien a su tratamiento en el nosocomio de Torreón.

Están programadas tres altas, si todo está conforme a cómo va la evolución, el adulto está programado para ser dado de alta mañana, esperar que se desinflame su codo y luego va a necesitar más intervención y tratamiento, una vez que las condiciones de la herida sean adecuadas”, señaló en entrevista Guillermo Siller , director médico del hospital .

No sabemos todavía si quedarán secuelas permanentes o no, porque en las fracturas hay nervios que pasan cercanos, que están inflamados y se pueden desinflamar en estos días de espera, sino, se tomarán medidas al respecto, no se pueden saber todavía con certeza si es una inflamación o una sección que pudo haber tenido”, agregó el especialista de Torreón .

A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Salud estatal señaló que los pacientes son atendidos en el Sanatorio Español luego del tiroteo. Asimismo, se registró la visita al nosocomio del titular de la dependencia, Roberto Bernal Gómez.

Esto, luego de que el viernes 10 de enero un niño de 11 años de edad realizó un tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, donde una docente falleció y seis personas más resultaron lesionadas. El atacante se suicidó.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?