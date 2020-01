Despiden y recuerdan en redes a maestra que murió en tiroteo en Coahuila

Este viernes, usuarios de redes sociales cercanos a la maestra que murió este viernes en el tiroteo del Colegio Cervantes, en la ciudad de Torreón, Coahuila, la recordaron y la despidieron a través de diferentes mensajes publicados en Facebook.

La despedida de la maestra de Coahuila

En Facebook, una supuesta exalumna colocó un mensaje alusivo de la maestra, donde aseguró que ella era una de las mejores profesoras. Luego del breve texto, la publicación tuvo respuestas, relacionadas tanto con lo acontecido como en referencia a la docente.

Lo único que puedo decir es que fue una de las mejores maestras que me pudo haber tocado, aparte de darme clases en la escuela pasaba todos sus sábados dándome clase en su casa, platicaba conmigo me levantaba el ánimo y siempre me decía que yo podía es una pena perder a una gran persona como usted. QEPD”. Supuesta e xalumna

Otros mensaje destacó lo siguiente: “Qué tristeza, ella desempeñaba un hermoso trabajo; me imagino que quiso ayudar al niño para que no lo hiciera”. Otro señaló: “Excelente maestra; la conocía muy bien, me dio clases dos años”.

La muerte de la maestra

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, confirmó que el tiroteo en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, dejó a una maestra y un menor sin vida, así como varios heridos.

Zermeño Infante dijo que son dos personas fallecidas y seis heridos, los cuales están siendo atendidos en el Sanatorio Español, en donde todos están fuera de peligro.

En tanto, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, detalló cómo sucedió el tiroteo:

“Aproximadamente a las 8:20 pide permiso para ir al baño, en aproximadamente 15 minutos no regresa; la maestra va a buscarlo y de ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas, disparando, hiriendo a seis de sus compañeros y de manera posterior se pega un tiro”.

Luego de los hechos, el plantel fue desalojado y muchos padres de familia acudieron por sus hijos; reportaron muchos casos de crisis nerviosas en maestros y personal de la escuela.

