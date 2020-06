Un bebé nació en una clínica del IMSS en Monclova, teniendo ya coronavirus COVID-19, así lo confirmó la IV Jurisdicción Sanitaria de Coahuila. Al nacer, el menor presentó bajo peso derivado de las 34 semanas de gestación que presentaba al momento de la cesárea, por lo que se mantiene bajo vigilancia epidemiológica.

Se desconoce si la mamá sabía que portaba el virus, tampoco se sabe en qué momento pudo ser contagiado el recién nacido:

Nació en el Instituto Mexicano del Seguro Social de una madre, desde luego, contagiada de COVID; fue una cesárea la que se llevó muy bien, y desafortunadamente el bebé también salió contaminado de COVID.” Faustino Águila, jefe de la IV Jurisdicción Sanitaria de Coahuila .

Esta Jurisdicción Sanitaria, dependiente de la Secretaría de Salud en la entidad, así como el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se registró el nacimiento, indagan el contagio del menor, ya que de acuerdo a expertos internacionales en infectología, la trasmisión lineal de una madre positivo con COVID-19, a su hijo, no es posible.

Es un virus nuevo, del cual no se tiene mucha información. Entonces, pudo haber sido con la mamá, o no sabemos si pasó a través de la placenta, que es muy raro, muy raro, no creo que haya sido, pero pues sí se contaminó el niño”. Faustino Águila, jefe de la IV Jurisdicción Sanitaria de Coahuila .

La madre está en su casa, como parte de la contingencia del COVID-19

La mamá del bebé fue dada de alta y se encuentra en resguardo domiciliario, por ser un caso positivo de la pandemia; las autoridades sanitarias refieren que hasta el momento, no presenta síntomas.

Hasta ahora, ni la IV Jurisdicción Sanitaria, ni la propia Secretaría de Salud en la entidad, han podido esclarecer si la madre tenía conocimiento de ser portadora de coronavirus COVID-19, al momento del alumbramiento.

