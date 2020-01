Exalumnos de Colegio Cervantes reaccionan tras tragedia en Coahuila

Este viernes se registró un tiroteo al interior del Colegio Cervantes, organizado por un niño de 11 años, hasta el momento se reportan dos muertos; en redes sociales exalumnos y usuarios reaccionan ante lo sucedido.

Exalumnos del Colegio Cervantes muestran su pesar

Tras el tiroteo registrado en el Colegio Cervantes de Torreón, algunos exalumnos hicieron pública su consternación y asombro ante lo sucedido, a través de redes sociales.

Uno de estos exalumnos señaló que era una pena que el Colegio Cervantes se dé a conocer en el mundo por la tragedia y no por las cosas “buenas” que tiene.

El colegio cervantes representa un chingo de competencias de inteligencia a nivel internacional, han ganado dichos eventos, y de verdad que triste que sea esto por lo que se haga noticia nacional”, señaló Yair, un usuario de Twitter.

Asimismo, una exalumna del colegio de Torreón apuntó que era una pena lo sucedido, incluso señaló que los hechos se registraron fuera del salón donde ella estudió y anotó: “Parece ser que todos los exalumnos estamos sintiendo lo mismo”.

Me estoy aguantando las ganas de llorar de pensar que haya pasado algo así en el Cervantes y sin saber todavía cuál maestra fue la que falleció”, agregó la misma usuaria.

Por su parte, Miguel López Hernández, uno de los alumnos de la institución educativa señaló en entrevista que lo sucedido es “terrible” y es una consecuencia de lo que se vive.

Es trágico, horrible, la consecuencia de una avalancha que lleva rato creciendo. No es tema del colegio; y la base es en la familia, me parece triste ver como en los noticieros acá solo han hablado de los videojuegos ¿Por qué no hablan de como son los padres de familia hoy en día?”, señaló Miguel.

Además, el antiguo estudiante del Colegio Cervantes señaló que en dicho plantel se vive un “ambiente bueno entre los estudiantes”.

Un llamado a atender salud mental

Tras lo sucedido, además de los exalumnos, usuarios de redes sociales reaccionaron ante lo sucedido e hicieron un llamado a atender la salud mental.

Además, de que por “respeto” a las víctimas alentaron a otros cibernautas a no compartir imágenes de los hechos.

¿Qué pasó en Torreón?

Las primeras versiones de los hechos las dio a conocer el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, quien a falta de continuar las investigaciones adelantó que el causante del tiroteo fue un niño de 12 años, quien era estudiante del plantel educativo.

Al parecer, el alumno de sexto de primaria traía dos armas de fuego, las cuales habría usado para matar a su maestra, disparar a sus compañeros y luego suicidarse.

Tras este tiroteo, habrían dos personas muertas y seis lesionados, los cuales fueron trasladados al Sanatorio Español, un hospital privado, para ser valorados.

Antecedentes del niño atacante

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, señaló que se trata de un niño que tenía buenas calificaciones, se presume que podría tener algún conflicto familiar o con otros estudiantes.

Se informó que el niño vivía solamente con su abuelita, pues su madre falleció hace tiempo y su padre es una figura ausente.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?