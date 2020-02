Héroe: él es el taxista que regresó 12 mil pesos y no pidió recompensa

Se viralizó el caso de un taxista en Coahuila que regresó una cartera con 12 mil pesos en efectivo a su dueña, quien la olvidó en el auto. El hombre se llama Arón Menchaca y dijo que no pidió recompensa porque sólo quería “regresar rápido a trabajar”.

El caso se difundió rápidamente en redes sociales cuando se informó que una joven mujer, originaria del municipio de Torreón, tomó un taxi para trasladarse al ISSSTE; con las prisas, no se dio cuenta que había dejado olvidada su cartera, la cual contenía la cantidad de 12 mil pesos en efectivo.

Sin embargo, su sorpresa fue que a los pocos minutos, el taxista de nombre Arón, de 45 años de edad, regresó para entregarle su cartera con todo el dinero completo, ¡no faltaba ni un peso!

En entrevista para UnoTV.com, Aarón dijo que es taxista desde hace 22 años en el municipio de Torreón, un oficio que le ha dado grandes satisfacciones, por lo que ahora que una usuaria dejo olvidada su cartera en su unidad, no dudó en regresarla.

Me di cuenta que estaba la cartera de la señorita, me asuste, y dije hay ‘¡dios mío!’. Me regresé y me enfoqué en la señorita que había dejado y opté por buscarla ahí en el ISSSTE.” Arón Menchaca

Arón trabaja en la línea de taxis 3030, maneja su unidad número 197 y asegura que ahora sólo agradece a la población que le ha mostrado su admiración y pide bendiciones a ellos y a su esposa, quién espera el nacimiento de su quinto hijo.

Quiero agradecer a las personas que me han estado enviando muchas bendiciones, que éstas le lleguen a mi esposa y a mi nuevo bebé que está por nacer.” Arón Menchaca

Aunque la usuaria quiso recompensar económicamente la acción del taxista, Arón se negó rotundamente y sólo accedió a una fotografía para que fuera reconocido por la ciudadanía como un honesto trabajador del volante.

Sí, yo lo que quería era retirarme , porque ese dinero no me pertenecía, ya lo que quería era retirarme para seguir laborando”. Arón Menchaca

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?