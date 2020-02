Hombre con muletas pedía dinero en Coahuila, pero lo cacharon caminando

A todos nos ha pasado: vemos a una persona pidiendo dinero y sacamos de entre nuestras cosas alguna moneda que le ayude a enfrentar su mala racha.

Imagina la sorpresa al ver que el motivo que llevó a esa persona a pedir limosna realmente no tiene el padecimiento o problema por el cual le ayudaste; pues eso le sucedió a varias personas de Torreón, Coahuila, cuando vieron que el sujeto al que ayudaron porque “no podía caminar” realmente no estaba tan enfermo como se decía.

Fue un usuario de Facebook quien se percató del engaño de este limosnero, pues con su cámara grabó el momento en que el hombre cruza las calles de Torreón ayudado de muletas, sin embargo al subir una banqueta, olvidó por completo que “no podía caminar bien”.

Al subir, el hombre vestido de playera roja y pantalón beige, se impulsó con las muletas pero al final el apoyo lo realizó con un pie. Fue hasta la bajada de esta banqueta en Torreón, Coahuila, que el “discapacitado” dio un par de pasos y se echó un “brinquito”.

Algo a sus espaldas atrajo su atención, por lo que el limosnero olvidó seguir en muletas y continúo caminando sin ayuda de las mismas.

En forma sarcástica, la persona que evidenció a este hombre que pedía dinero en muletas por las calles de Torreón, Coahuila, dijo que era un verdadero milagro encontrar a un hombre “curado de su discapacidad”.

Molestos, muchos habitantes de Torreón, Coahuila, comentaron que habían caído en la trampa de este hombre que pedía dinero en las calles mientras llevaba muletas.

Otras víctimas del engaño fueron más radicales y prometieron decirle sus verdades al estafador cuando se lo encontraran por el camino.

Lo cierto hasta ahora es que con la viralización de este video, el hombre de las muletas tendrá que pensar otro “negocio”, pues el teatrito de la discapacidad se le terminó y seguramente poca será la gente que caiga.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?