Maestras en Coahuila repondrían falta por sumarse a paro de mujeres

El pasado lunes 9 de marzo se llevó a cabo en todo el país el paro “Un día sin mujeres”, con la finalidad de protestar y exigir un alto a la violencia de género, por lo que se había convocado a la población femenina a no asistir a sus lugares de trabajo o cubrir sus actividades cotidianas, de ahí que escuelas, instituciones y empresas decidieron dar su consentimiento; sin embargo, en Coahuila las maestras que sí se sumaron a dicha iniciativa podrían verse en la necesidad de reponer su falta.

¿Por qué?

El secretario de Educación en Coahuila, Higinio González, afirmó este martes que la reposición de falta por parte de las maestras sería muy probable, y la decisión sería tomada por parte de los consejos técnicos, una vez que la decisión esté tomada, será la Subsecretaría de Educación Básica dirá cuáles serán los lineamientos que procederán.

Pueden reponer con un día en julio, o pueden reponer con unos minutos después, o en un sábado.” Higinio González, secretario de Educación en Coahuila .

El funcionario fue cuestionado por la falta, pues el gobierno estatal la había avalado

La medida se tomó por practicidad, las mujeres decidieron no ir a trabajar. Yo no voy a poner a los niños en una escuela donde no hay maestras, no hay director o no hay nadie. Y se tiene que reponer porque nosotros tenemos un compromiso firmado con la Secretaría de Educación Pública en México, tenemos que trabajar 195 días.” Higinio González, secretario de Educación en Coahuila .

Por la falta, Higinio González aseguró que las maestras conocen el reglamento

¿Cuáles la opinión de las maestras en esta situación, ya se les notificó que van a tener que reponer el día? (periodista). Ya lo sabían, siempre saben, por reglamento sabes que tienes cumplir cierto número días, no necesitas ni aclarárselo. Lo que tienen que ponerse de acuerdo es cómo lo van a reponer. No le puedes quitar a los niños la oportunidad de aprender.” Higinio González, secretario de Educación en Coahuila .

