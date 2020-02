Bebé Karol murió por asfixia; autoridades investigan a la mamá

Luego de que este miércoles fuera localizado el cuerpo sin vida de la bebé Karol Nahomi Tobías Maltos, quien un día antes fue reportada como robada, las autoridades de Coahuila informaron que una de las principales líneas de investigación cae sobre la mamá de la menor.

La investigación gira en torno al ámbito familiar y social, cercano al domicilio. Tenemos algunas personas que se han presentado en la fiscalía con el propósito de allegar datos de prueba, de aportar más elementos a través de las entrevistas que se les están realizando.” Gerardo Márquez Guevara, fiscal general del estado de Coahuila .

No está confirmada la hipótesis de robo sobre la bebé Karol

No tenemos ningún dato hasta el momento que nos permita inferir que en efecto fue sustraída por dos personas a bordo de un taxi, porque existen algunos testimonios que no refieren la presencia de estas circunstancias. No podemos tampoco alegar que es falso, la apreciación o lo que narra la denunciante, hasta que no tengamos la certeza.” Gerardo Márquez Guevara, fiscal general del estado de Coahuila .

Video podría incriminar a la mamá

El fiscal comentó que hay un video de unas cámaras de seguridad, donde se aprecia a una mujer que lleva algo envuelto entre las manos, y quien se dirige a la zona donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la bebé Karol, momentos después se ve a la persona ya sin nada. Gerardo Márquez refirió que las características de la persona que se ve en la grabación, podría ser la mamá de la víctima.

También se hizo referencia a que el cadáver de la bebé Karol estaba envuelto en una cobija, y estaba vestida, esto en un terreno de la colonia Bellavista, muy cercano de donde vive la mamá, quien habita el domicilio con un hombre, quien no es padre de Karol.

Los papás de la bebé ya no vivían juntos, y se desconoce su estado legal.

Resultado de la necropsia

Finalmente, la necropsia realizada al cuerpo de la bebé Karol, arrojó que la pequeñita falleció por asfixia, a causa de broncoaspiración.

