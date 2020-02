Taxista honesto regresa 12 mil pesos a usuaria en Coahuila

Este lunes, la usuaria de Facebook Tuza Franco García Karla, quien vive en Coahuila, compartió una gran historia, la cual tuvo un final feliz para ella, y es que un taxista le devolvió su cartera con 12 mil pesos que había olvidado en dicho transporte.

¿Qué sucedió?

La usuaria de Coahuila señaló en su red social que requirió los servicios del taxista para que la llevara al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE); sin embargo, debido a la prisa y urgencia con la que iba la mujer, olvidó su cartera con los 12 mil pesos.

En su Facebook, la usuaria indicó que llevaba 12 mil pesos porque tenía que hacer algunos pagos.

Cuando Tuza Franco García Karla, quien vive en Torreón, Coahuila, se percató que no tenía su cartera con los 12 mil pesos, supo que la había olvidado en el transporte que previamente había tomado; aunque, no contaba con que el taxista se dio cuenta del objeto olvidado y regresó con la usuaria para devolvérsela.

Se ofreció una recompensa por la noble acción

Cuando el hombre ubicó a la dueña de la cartera y los 12 mil pesos, la emoción invadió a la usuaria, quien de inmediato ofreció una recompensa al taxista, para que se fuera a desayunar; sin embargo, el señor declinó el ofrecimiento y no pidió nada a cambio.

Chofer de la línea de taxis 303030, número 197, taxi #197.

Tuza Franco García Karla se sorprendió con la nobleza del taxista, le pidió permiso para tomarle una foto y publicarla en su red social, con la finalidad de destacar esta gran historia en Coahuila.

Me devolvió mi dinero, me sorprende que aún allá gente tan honrada y de buenos principios, creo se llama Aron, felicidades y que orgullo para su familia, dios lo recompense y lo cuide junto a su familia, no sabe de lo que me salvó, estoy súper agradecida, más choferes como éste, por favor compártelo se lo merece, que llegue a oídos de sus compañeros y lo tomen de ejemplo.” Tuza Franco García Karla, usuaria .

