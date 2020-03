Coronavirus: Colima confirma primer caso de COVID-19

El primer caso de coronavirus (COVID-19) en Colima fue confirmado por el gobernador, Ignacio Peralta; se trata de un hombre de origen alemán que llegó al país el 13 de marzo en un vuelo que aterrizó en la Ciudad de México.



De forma inmediata, el hombre de 46 años abordó un vuelo con destino al estado de Guadalajara, Jalisco. Al aterrizar, en la madrugada del sábado 14 de marzo, se dirigió a Colima vía terrestre.



Horas después de haber ingresado a Colima, el paciente comenzó síntomas por coronavirus que le hicieron acudir a un centro hospitalario en la capital del estado; ahí se le aplicó el primer tamiz dando como sospechoso, mismo que se confirmó el medio día del martes 17 de marzo.





Ciapacov implementa medidas para evitar la propagacion de coronavirus

Hasta el momento el reporte de su estado de salud es no grave y se ha tratado de forma ambulatoria, es decir se mantiene en casa junto con dos personas que hasta el momento no manifiestan síntomas porEl gobernador de Colima expuso que esta situación “era inevitable” e hizo un llamado a la población para no caer en pánico y mantenerse en casa como parte de un aislamiento social para prevenir y proteger a la población del

Tras el anuncio de Peralta Sanchez, la Comisión intermunicipal de agua potable y alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) informo que toara algunas medidas con el fin de que esta pandemia no se propague en la entidad.



Entre las acciones que la Ciapacov llevara a cabo se encuentran:



El servicio de agua potable está garantizado para toda la población de Colima y Villa de Álvarez, durante y después de la emergencia de salud COVID-19.

Estarán abiertos al público en general solo los módulos de atención ubicados en Boulevard Camino Real 992, colonia el Porvenir de la ciudad capital; y en la Avenida Benito Juárez 122, colonia Alta Villa en Villa de Álvarez con un horario de 08:00 a 16:30 horas.

Estos dos módulos operaran con un mínimo de personal: dos trabajadores en atención a usuarios, dos en caja, y uno controlando el acceso de usuarios bajo estrictas medidas preventivas de salud recomendadas por las propias instituciones encargadas de la materia.

No se agendarán citas durante este periodo de emergencia de salud COVID-19.

El área de comercialización realizará solo labores de reconexión del servicio de agua potable; incluyendo aquellos usuarios que se encuentran con morosidad; sin que esto signifique una condonación del estado de cuenta, sino como una medida de solidaridad para contener la emergencia de salud COVID-19.

El área operativa de CIAPACOV trabajará de manera regular; bajo estrictas medidas preventivas de salud recomendadas por las propias instituciones encargadas de la materia.

Trabajadores que se encuentren con alguna sintomatología o que hayan tenido riesgo de exposición no tendrán que presentarse a su centro de trabajo; incluyendo el personal con embarazo o adultos mayores.



El director general de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), Nicolás Contreras Cortes, invito a los usuarios a realizar sus pagos mediante la página web del organismo o en los módulos de cobro externos como Kioskos, Telecomm y sucursales bancarias.



Entendemos la situación complicada que atravesamos respecto a esta emergencia de salud del Coronavirus, por lo que estas medidas emergentes que hemos asumido son con la finalidad de solidarizarnos con la población; pero si es importante que comprendan que Ciapacov depende de los pagos que realizan sus usuarios, si dejamos de percibir esos ingresos, nuestra operatividad podría ponerse en riesgo y es algo, que ante esta emergencia, debemos evitar a toda costa; por eso instamos a la comprensión, consideración y apoyo de nuestros usuarios.” Nicolás Contreras Cortes, director general de la Ciapacov.

