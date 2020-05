El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, anunció que no habrá regreso a las escuelas por lo que resta del presente ciclo escolar 2019-2020, debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

En un mensaje dirigido a la población colimense, el titular del Ejecutivo explicó que muchas entidades, científicos y académicos están de acuerdo con esta postura, pues retornar a las escuelas sería el detonante de un contagio explosivo por la gran cantidad de alumnos ubicados en espacios cerrados.

Peralta Sánchez señaló que el ciclo escolar 2019-2020 concluirá el 17 de julio mediante los esquemas de las estrategias de "Educación a Distancia" y "Aprende en Casa".

Además, el gobernador de Colima manifestó que trabajan para que los estudiantes de todos los niveles, así como sus familias, estén protegidas.

De esta manera se cuida también a toda la población.

José Ignacio Peralta Sánchez argumentó que con indicadores a nivel mundial se demuestra que la niñez tiene una mayor resistencia al virus, pero pueden ser portadores asintomáticos y contagiar a sus padres o abuelos.

Además, mencionó que insistirán con las autoridades educativas para generar una moderada carga de tareas para los estudiantes, buscándose que aprendan más con menos presión en el hogar.

Peralta Sánchez dijo que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima ampliará los detalles sobre los mecanismos para concluir este ciclo de forma adecuada, así como el proceso para inscribirse en el siguiente para nuevos ingresos o para cambio en nivel educativo.

Autoridades de Colima analizan reinicio de actividades

Peralta Sánchez indicó que son muchos los temas que están analizando en estos días para tomar las decisiones más adecuadas, privilegiando en todo momento la salud y la vida de las familias colimenses.

“En Colima se enfrenta el reto de la epidemia del COVID-19 con determinación y oportunidad, contando con la más amplia solidaridad de la sociedad", afirmó el gobernador, quien agregó que la entidad se mantiene muy abajo del ritmo de contagio experimentado en otros estados del país.

Asimismo, dijo que analizan de forma cuidadosa el proceso de reinicio de actividades económicas para alcanzar el punto óptimo entre la seguridad en salud y la necesidad de reactivar el comercio y los servicios.

Los comercios, de forma ideal, deberían reanudar actividades de forma progresiva, pero se necesitará de mucha disciplina para que este reinicio de actividades no implique crecer la escalada de contagios, sostuvo Peralta Sánchez.

Para lograr esto, debemos redactar cuidadosos protocolos de seguridad y sanitarios en todas las áreas y niveles de las distintas actividades económicas”. José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima.

Extienden el trabajo en casa para servidores públicos de Colima

Por otra parte, Peralta Sánchez informó que para todos los servidores públicos que colaboran en el Gobierno del Estado se extiende el trabajo en casa hasta el primero de junio, sin que se descarte que pueda prolongarse por más tiempo esta medida, situación que se informaría con oportunidad.

Todas las acciones que estamos implementando para combatir el COVID-19 implican recursos no programados, pero la premura en las adquisiciones no debe ser pretexto para la opacidad. He instruido que cada adquisición se transparente al máximo, las y los colimenses tienen derecho a conocer qué se está comprando, a quién y a qué precio". José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima.

Es por ello que la Secretaría de Salud y Bienestar Social cuenta con el micrositio saludcolima.gob.mx/coronavirus/ en donde, además de toda la información de interés sobre el coronavirus, incluye un apartado de compras.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social habilitará esta semana un micrositio en donde se transparentarán todas las donaciones, tanto en especie como monetarias, para que la población pueda conocer cuál ha sido el destino de cada aportación, que de manera solidaria realiza la sociedad en general.

El gobernador de Colima señaló que ya son más de 10 mil personas beneficiarias del Programa Emergente de Atención Alimentaria y más de 360 millones de pesos en créditos los que entregaremos para micro y pequeñas empresas.

Hasta donde el dinero nos alcance y a la espera de contar con el apoyo del Gobierno Federal, seguiremos haciendo frente a las necesidades de salud y de apoyo económico para quienes están dejando de percibir ingresos por la epidemia". José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima.

Finalmente, el gobernador de Colima exhortó a la población a seguir atendiendo las recomendaciones de aislamiento social y de higiene.

