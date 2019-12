A 7 días del incendio, regresan comerciantes a nave mayor de la Merced

A 7 días del incendio en la nave mayor del Mercado de la Merced, que dejó un saldo de dos personas fallecidas y doce lesionadas, los comerciantes retomaron sus actividades.

Intervienen los negocios de la Merced con labores de albañilería; improvisaron mesas con huacales, mesas plegables y colocan sus productos en los restos de los cubículos de cemento.

La señora Evelia pinta lo único que le quedó para salir adelante: una mesa de metal.

Llevo 43 años en el mercado; hace ocho días me fui feliz y a la mera hora ya no tenía nada, solamente mis manos vacías; (hay que) empezar de nuevo con mucha fe, mucha energía, porque la comida no llega a la casa". Evelia Cisneros, comerciante.

Tras el incendio en la Merced, algunos reportan pérdidas de entre 70 y 200 mil pesos.

Fue pérdida total; no rescaté ni un cacahuate siquiera, yo pienso que 200 mil se me perdieron... (Volveré a empezar) con lo poquito que me quedaba; no sé, unos cinco mil pesos". Hignacio Huerta, comerciante.

Clientela regresa a la nave mayor de la Merced tras incendio

Ahorita que entré, me dio gusto porque el primer día estaba esto muy fuerte, y hoy le doy gracias a Dios que están en pie". Margarita García, clienta

Los vendedores de los puestos aledaños que no sufrieron afectaciones graves tras el incendio afirman que aunque descendieron las ventas, la gente regresó; además, hacen un llamado a las pesonas para que acudan a la Merced a comprar tras el inciendio:

Yo pido realmente a la gente que nos quiere ayudar que venga a comprar aquí con nosotros al mercado de la Merced, para que podamos crecer como antes". Ángel Hernández, comerciante.

