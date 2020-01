Abren tramo remodelado del Tren Ligero que va de Tasqueña al Estadio Azteca

Guillermo Calderón Aguilera, director General de Servicios de Transportes Eléctricos (STE) de Ciudad de México, informó este jueves que, tras poco más de seis meses de obras de mantenimiento mayor en el Tren Ligero, el tramo que va de Tasqueña al Estadio Azteca fue reabierto a usuarios; los ajustes se realizaron para mejorar el servicio al sur de la capital.

Las obras en el Tren ligero, que fueron de más de 5 kilómetros, contaron con una inversión de 300 millones de pesos (mdp); el funcionario del STE detalló en entrevista a medios de comunicación que fueron corregidas deformaciones, cambiaron rieles y el sistema de drenaje: “presentaba una situación crítica que obligaba a mantener velocidades bajas, incluso inferiores a los 20 kilómetros por hora”.

Se hizo la intervención mayor que consistió en aplicar estudios topográficos, levantamientos físicos, geotecnia, desmontaje de la vía anterior, demolición de estructura de concreto, renovación de drenaje a lo largo de 5.7 kilómetros. Se renovó el drenaje para que no tener problemas de inundación, se hizo el mejoramiento de la base y se dio el montaje de los rieles y los durmientes”.

La velocidad de los convoyes del Tren Ligero aumentará de 20 a 60 kilómetros por hora. Foto: Cuartoscuro.

Tiempo ahorrado en el Tren Ligero

Autoridades capitalinas prevén una reducción en los traslados del Tren Ligero, pues incrementarán la velocidad de los convoyes de 20 a 60 kilómetros por hora (km/h) y beneficiará a más de 100 mil usuarios diarios. El material adquirido fue, en su mayoría, de origen internacional: consta de más de 16 mil durmientes con fijaciones, 23 kilómetros de riel y 17 mil metros cúbicos de balasto.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acotó:

No podemos hablar de mejorar tiempos de traslado, de disminuir el tránsito vehicular privado si no mejoramos, ampliamos y modernizamos el transporte público de la (capital). El Tren Ligero era una deuda histórica de la Ciudad de México que no se había atendido desde hace muchos años”.

Las autoridades adelantaron que entre febrero y marzo se licitará la segunda parte que va de Huipulco a Xochimilco; las obras iniciarían en abril, finalizarían en diciembre 2020 y estiman una inversión de 530 millones de pesos: “lo que hacemos es mejorar (el Tren Ligero) para que lleguemos a atender a 50 mil pasajeros más diariamente en su transportación”.

