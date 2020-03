Abril denunció a su esposo por querer matarla; fue asesinada en CDMX

Abril Pérez Sagaón, una mujer originaria del estado de Nuevo León, fue asesinada la noche del pasado 25 de noviembre mientras circulaba en una camioneta por Circuito Interior, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los testimonios de los familiares, Abril temía por su vida y al momento de su asesinato se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en compañía de sus tres hijos, con quienes escaparía de su expareja por ejercer violencia familiar.

En el camino hacia el AICM, sujetos a bordo de una motocicleta alcanzaron la camioneta en la que Abril Pérez Sagaón se transportaba y le dispararon en la cabeza.

Abril fue asesinada frente a sus hijos.

Investigan actuación de jueces

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México presentará diversas acciones legales, entre ellas una queja ante el Consejo de la Judicatura, por la actuación de dos jueces de control y un magistrado por liberar a Juan N, esposo de Abril Pérez Sagaón.

En rueda de prensa, el vocero de la procuraduría capitalina, Ulises Lara, dio a conocer que se llevarán a cabo las acciones legales necesarias por el caso de un feminicidio en grado de tentativa, y se presentará queja al Consejo de la Judicatura por la actuación de los jueces.

En el mismo sentido se manifestó el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien dijo ante los medios que el esposo de Abril Pérez Sagaón es investigado como principal sospechoso del homicidio de la víctima.

Harfuch acotó que esta ejecución fue un ataque directo en contra de Abril.

Familiares de Abril piden justicia por su asesinato

Después de que Abril fuera asesinada en su intento de comenzar una nueva vida, sus familiares se manifestaron mediante redes sociales para denunciar que el caso no habría terminado en el asesinato de Pérez Sagaón si las autoridades no hubieran sido negligentes.

Anie, hermana de Abril Pérez Sagaón, publicó en su cuenta personal una carta en la que señala:

Dios mío, muéstranos tu poder, y ve contra el asesino de mi hermana! Señor, muéstranos tu poder, el más grande, poderoso e infinito y que este acto cobarde no quede impune”

Según la publicación de Anie, el 4 de enero el esposo de Abril la golpeó en la cabeza con un bate mientras dormía, por lo que ésta decidió denunciarlo ante las autoridades por intento de asesinato.

Aunque el esposo de Abril Pérez Sagaón fue aprehendido, el juez que llevaba su caso cambió el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar, por lo que Juan Carlos, expareja de la víctima, salió libre a principios de noviembre.

Después de solicitar la custodia de sus tres hijos, Abril se disponía a salir de la CDMX en compañía de ellos; sin embargo, murió a manos de desconocidos que la balearon en el camino.

Los hermanos de Abril piden que se investigue a su esposo como el posible autor intelectual del asesinato.

Que éste no sea otro feminicidio más sin juzgar, que no sea otro caso impune en Mexico. Todos los que conocimos a Abril Pérez Sagaón sabemos que fue una mujer y madre creyente de Dios, amorosa, dedicada a sus hijos y una guerrera. Mujeres, no podemos permitir que ninguna otra pase por esto sin que caiga el peso de la ley”. Anie, hermana de Abril

