Ambiente festivo viven quienes despiden el año en glorieta de La Palma

La celebración para recibir al Año Nuevo en la Ciudad de México se lleva a cabo desde la tarde de este martes en la Glorieta de la Palma, en el corazón de la avenida Paseo de la Reforma, con música y ambiente festivo, la gente que se ha congregado en el lugar espera el acto estelar de Los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita.

Con música que abarca diferentes décadas, la celebración comenzó a las 18:00 horas, donde poco a poco, miles y miles de personas comenzaron a llegar para disfrutar con un repertorio de los Bee Gees, y posteriormente un recuento de la música que ha sonado desde el 2001, hasta la fecha.

La gente está disfrutando, bailando, cantando, son familias enteras, además de que también extranjeros se han dado cita en el lugar y que disfrutan de los momentos para despedir este 2019 con la mejor vibra, con el mejor ambiente.

Estaremos aquí, en este escenario, hasta la medianoche o un poquito más, y tendremos un espectáculo de luces en el cielo, porque le estamos apostando a no contaminar el espacio, y por ello no utilizaremos pirotecnia. Y recuerden, no quemen cuetes para que mañana no haya contingencia”, destacó el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real.

La velada continúa y pasadas las 23:00 horas arribaron al escenario “los heraldos de Iztapalapa”, Los Ángeles Azules, quienes recibirán el año con los capitalinos y turistas que se terminen de dar cita en la conocida rotonda.

El ambiente es familiar, de fiesta, es de acudir a pasar un rato agradable y a esperar que el 2020 traiga consigo alegría, salud, que traiga consigo una mejor vida para cada uno de los mexicanos.

