Asaltan a diputado de CDMX y acusa a cajero de banco de dar el "pitazo"

No es nuevo el asalto a cuentahabientes cuando estos salen del banco tras hacer un retiro fuerte de dinero; lo que sí es reciente es que las víctimas de atraco denuncien los hechos en redes sociales y exhiban a los empleados que sospechan están coludidos.

Hace unos días se viralizó la historia de un señor que denunció el robo de 76 mil pesos cuando salió de un banco en Boca del Río, Veracruz. Enfurecido porque los asaltantes le indicaron la cantidad exacta de dinero que sacó de la sucursal, el señor regresó en compañía de su hijo y su esposa para reclamar que la cajera lo atendió de forma muy sospechosa.

Pocas horas pasaron de la difusión de este caso y ya hay una nueva denuncia. En esta ocasión un diputado de la Ciudad de México fue quien señaló a un empleado de un banco en Azcapotzalco de dar el pitazo a los asaltantes, pues le pidieron justamente la cantidad de dinero que retiró de la sucursal.

Emmanuel Vargas Bernal, diputado local de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), subió a sus redes sociales un video corto donde relata lo sucedido:

_Me acaban de saltar y este cab… es el cajero que me acaba de poner. Vine aquí al banco en el Town Center del Rosario, y efectivamente saliendo del Town Center me interceptó una motocicleta y me pidió exactamente la cantidad de dinero que yo había retirado del banco”

Después de estas palabras, el diputado local hace zoom a la cara del cajero del banco, quien no se percata de lo que ocurre afuera de la sucursal y sigue con su trabajo.

A pesar de que en la misma publicación, Vargas Bernal detalla que unos policías lo auxiliaron después del robo, se desconoce si ya levantó una denuncia formal por el robo y si las investigaciones arrojan algún vínculo entre el empleado y los hampones que le quitaron el dinero.

