La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció una conferencia de prensa la mañana de este viernes 26 de junio para dar a conocer los detalles sobre el atentado que sufrió Omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Minuto a minuto

09:41 | Finaliza la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

09:39 | Sheinbaum informó que hay seguimiento de las cámaras del C5 para conocer todo sobre el suceso. Señaló que la Fiscalía dará más detalles alrededor de las 13:00 horas.

09:37 | Reveló que fue un grupo de sujetos que iban en una camioneta con armas largas los que atentaron contra Omar García Harfuch, sin embargo aclaró que se desconoce a que grupo delincuencial pertenecen los atacantes.

09:34 | Sheinbaum señaló que se va a seguir trabajando para garantizar la paz en la Ciudad de México.

09:32 | Informó que dos escoltas pertenecientes al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y una mujer que circulaba en su vehículo por la zona fueron los tres fallecidos.

09:30 | Refirió que una persona que circulaba en un vehículo lamentablemente falleció e indicó que los detalles se darán más adelante cuando se tenga toda la información.

09:29 | Afirmó que de la Fiscalía brindará toda la información sobre los 12 detenidos en la balacera de Reforma.

09:28 | Sheinbaum señaló que por lo pronto se seguirá la coordinación con la Guardia Nacional. "Decirle a la ciudadanía que estamos atentos ante lo que ocurre en la ciudad".

09:25 | Aclaró que no habrá ningún reforzamiento de la seguridad, pues cuenta con el equipo necesario para enfrentar la delincuencia. Sheinbaum dijo que no ha recibido ninguna amenaza, por lo que no teme por su vida tras los hechos contra García Harfuch.

09:24 | Sheinbaum dijo que ante todas las organizaciones delictivas, Harfuch ha hecho un gran trabajo para frenar los delitos en la capital.

09:21 | La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que el secretario Omar García Harfuch se encuentra bien y estable.

