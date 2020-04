A través de un video difundido en sus redes sociales, la alcaldía Benito Juárez informó que realizó sanitización en el centro comercial que visitó el pasado fin de semana un personaje denominado como youtuber, quien publicó un video en el que detalla que presentó todos los síntomas del coronavirus Covid-19.

Autoridades de dicha demarcación publicaron este lunes un video, en el que se ve a personal enfundado en trajes especiales realizando la sanitización del centro comercial, ubicado en el cruce de las calles Romero de Terreros y Xochicalco, en la colonia Narvarte.

Además, la alcaldía Benito Juárez condenó la acción irresponsable y poco solidaria por parte del youtuber, también dijo que este martes continuarán con las medidas de desinfección.

Condenamos la acción irresponsable, poco solidaria y que atenta contra la salud de todos. Mañana continuaremos con las medidas de desinfección”, comentó la alcaldía.

Se trata del venezolano “Soy David Show”, quien en su canal de YouTube compartió, el pasado sábado, un video en el que sale a las calles de la ciudad para abastecerse de víveres y cómida.

En el video el youtuber explica que personal de la Secretaría de Salud le hizo una visita a su casa por presentar síntomas propios del coronavirus COVID-19.

Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías. Me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior; y me dio, me dio la cosa esa. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, todo lo viví”, expresó en su video.

Hasta el momento el youtuber no ha presentado una réplica, ya que tras la publicación de su video ha recibido una andanada de críticas por parte de los internautas.

