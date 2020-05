Comerciantes ambulantes y trabajadores informales de diversos sectores realizan la tarde de este jueves un bloqueo sobre la calle Juventino Rosas, a la altura de Eje Central, colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, para exigir que autoridades capitalinas permitan regresar a sus actividades, ya que prometen “no afectar a peatones”.

Protegidos con cubrebocas, los quejosos que trabajan en el sector eléctrico, mecánico y afines de la zona, dijeron que el bloqueo entre Juventino Rosas y Eje Central se hace por operativos “por parte de las autoridades” que no les permiten la reactivación de sus empleos, además de que no son atendidos en la alcaldía Cuauhtémoc, dependencia que no ayuda con los trámites que les permitirían volver al trabajo.

Ya se sostienen negociaciones con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para levantar el bloqueo.

La circulación en la zona está afectada.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?