Este lunes en Paseo de la Reforma, en Avenida Hidalgo o en otras calles del Centro Histórico, como Moneda y en las inmediaciones del palacio de Bellas Artes la mayoría de las personas optó por hacer uso del cubrebocas tras el llamado del Gobierno de la Ciudad de México a utilizarlos en todos los espacios públicos.

En tanto, al oriente de la ciudad, el principal centro comercial de la capital del país fue catalogado como zona de alto contagio de coronavirus Covid-19.

En los 28 accesos de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) se lee la palabra ¡Cuidado!, aquí el uso de cubrebocas es obligatorio.

¿Por qué los regresaron amigo? No sé, ¿No le dieron las indicaciones? No. ¿Los están regresando oficial? Sí, ¿por qué? porque no traen cubrebocas".

Es una de las medidas anunciadas este domingo con el fin de reforzar la sanidad en sus instalaciones y frenar posibles contagios, pues fueron detectados 25 casos de coronavirus (Orthocoronavirinae) en la central, entre ellos dos fallecimientos.

Vamos a reforzar los operativos desde los accesos generales, que son los accesos de peaje, los accesos peatonales, los pasillos de compradores, los estacionamientos aéreos, se va a tomar la temperatura, se va a suministrar gel antibacterial", informó Héctor García, director de la Central de Abasto.

Entre otras medidas, también quedó prohibido el acceso de más de dos personas por vehículo.

Y el ingreso de adultos mayores, mujeres embarazadas y niños”. Héctor García, director de la Central de Abasto.

Medidas que, en su primer día de aplicación, no fueron acatadas del todo o fueron cumplidas a medias por algunos capitalinos.

