CDMX se une al rescate y difusión de la muñeca tradicional otomí Ar Lele

Como parte del compromiso en el rescate y difusión de la muñeca tradicional otomí Ar Lele se inauguró la primera Feria de la Muñeca Otomí-Hñohño "Ar Lele es de quien la hace", en la explanada del Monumento a la Revolución.

Durante la inauguración, José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, compartió que para los habitantes de esta ciudad, las hermanas y los hermanos Hñohño otomíes son parte sustantiva de “nuestro quehacer, son aquellas personas que tienen endiosado su corazón”.

Aclaró que no es simple y llanamente una producción de muñecas, sino una entrega de corazón en cada puntada, listón y color que se busca integrar en un todo para generar esa simpatía, además del impacto que tiene a la mirada de los turistas, reconociendo que no se trata de una artesanía hecha en serie por fábricas, sino que nace dentro de cada artesano.

No lo olviden nunca, la muñeca tiene que seguir saliendo del corazón, no de una máquina, tiene que seguir saliendo de las manos de las mujeres, pero también de los hombres, porque el corazón endiosado no tiene género”, expresó el titular de Cultura.

Larisa Ortiz Quintero, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, mencionó que en esta primera feria participan 120 artesanas y artesanos, la cual permanecerá hasta el día 23 de diciembre.

También, declaró que en el marco de esta feria los visitantes encontrarán una diversidad de muñecas y muñecos con especificaciones, por ejemplo; para fiestas de bodas, de XV años, Día de Muertos, o bien, con características que enmarcan la diversidad y pluralidad de las creaciones artísticas.

Origen de la muñeca tradicional otomí Ar Lele

El origen de la colorida muñeca otomí se remonta a la Conquista de México, su fabricación se extendió en un amplio territorio comprendido entre Michoacán, Estado de México y Querétaro, fue en esta última entidad en la que los pobladores de Amealco la convirtieron en un signo distintivo de lo mexicano.

