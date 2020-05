CDMX sigue en semáforo rojo, los jueves se anunciará si hay cambios: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), reiteró que la capital mexicana permanece en semáforo rojo, por lo que hizo un llamado a la población a mantener las medidas de sana distancia.

Nuevamente el informe a la población, a la ciudadanía, la ciudad sigue en semáforo rojo, aun cuando ya no hay incremento en el número de hospitalizaciones o de camas ocupadas en hospitales de la CDMX, todavía no logramos que inicie la reducción y por lo tanto, se siguen manteniendo las mismas orientaciones, las mismas medidas... en la medida de lo posible, no salgamos a la calle, quedémonos en casa y si vamos a salir el uso de cubrebocas de manera obligatoria", explicó la jefa del Gobierno capitalino.

Así se anunciarán cambios

En caso de que más adelante se den las condiciones, detalló, el Gobierno Federal informará a las entidades cada martes, la posibilidad de cambiar de semáforo, los jueves se haría oficial y los lunes se reincorporarían otros sectores productivos.

Los martes el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud se comunica con todos los estados de la república con su Secretaría de Salud y ahí se informa el color de semáforo para la próxima semana, se procesa en el estado, se concilia con la federación de tal manera que los jueves por la tarde el gobierno de México estaría diciendo los colores del semáforo para cada una de las entidades de la República y nosotros al mismo tiempo lo estaremos anunciando para que en caso de que cambiara el semáforo pudiera ser al lunes siguiente de cuando se anunció”, informó Sheinbaum.

Además, recalcó que por lo pronto, toda la semana que entra, la CDMX sigue en semáforo rojo por el COVID-19 y se estará informando hacia finales de la próxima semana si es que pudiera haber un cambio o se continúa con la siguiente semana en semáforo rojo.

Parques públicos y bosques

En videoconferencia precisó que será el próximo martes, 2 de junio, cuando los parques públicos y bosques como el de Aragón, Chapultepec y Tlalpan retomarán actividades, únicamente para caminar y hacer ejercicio con medidas de sana distancia, pero sin abrir juegos infantiles de los que todavía no se permitirá su uso:

Sí incluye los bosques, va a haber una especie de reglamento a la hora de que entren las personas y tiene el objetivo de que las personas puedan caminar, de que puedan utilizar los parques para caminar, correr, hacer ejercicio pero siguen prohibidas fiestas o picnics, la congregación de personas"

