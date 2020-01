Con receta en mano, familiares inician peregrinar por conseguir medicamentos

En los hospitales, la realidad es muy diferente a lo declarado por las autoridades, en algunos no cuentan con los medicamentos necesarios y familiares de paciente deben comprarlos por sus cuenta; lo peor es que salen muy caros.

Con receta en mano, Paula recorre farmacias de especialidad, busca un medicamento para su hijo, quien se encuentra internado en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud Federal, sin embargo no ha tenido éxito, el medicamento es muy caro.

... La doctora me dijo que lo podía conseguir en 500 y dije, - pues por mucho afuera me va a costar mil, pero la sorpresa que me llevo, dos mil 500, es lo que cuesta aquí en esta farmacia de especialidad, ya pregunté en las otras farmacias y no la tienen" Paula Aguilar, madre de paciente del Hospital General.

A la misma suerte se enfrenta Susana Reyes, quien requiere para su enfermo un medicamento que, a decir de las farmacias, “no hay hasta nuevo aviso”

Familiares exprimen el bolsillo ante la urgencia por conseguir medicamentos como el Dexmedetomidina, utilizada como sedante para problemas cerebrales que tiene un costo aproximado entre 2 mil 500 a 4 mil 041 pesos, o el Linezolid, que combate infecciones bacterianas graves, con un costo de 3 mil 829 pesos.

María Luisa no sólo compra medicina, también los insumos con los que han operado a su hijo en dos ocasiones. Catéteres, sonda, caja para drenar, “todo lo compramos por fuera" pero ante los gastos inesperados, dejó de pagar la hospitalización y ahora tiene una deuda que no podrá solventar.

