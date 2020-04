Don Ernesto está en una Casa Hogar en el corazón de la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México (CDMX) ahora se cuida más que nunca; ellos se han tomado en serio el aislamiento.

¿Ha tenido usted contacto telefónico con sus familiares?

Nada más con mi hija, mi hija y mi hijo de Querétaro, les he hablado y les he dicho que estamos esperando a que pase esto, ya tenemos aquí como un mes sin salir todavía falta otro mes", responde Ernesto Cázares , habitante de la Casa Hogar.

En dicho lugar viven otros 47 adultos mayores.

Iniciamos el día 18 de marzo con un aislamiento total en la cuestión de los residentes. Actualmente contamos con 48 residentes, 30 mujeres y 18 hombres, todos adultos mayores entre 70 y 99 años de edad", señala Antonio Soriano , director Casa Hogar Matías Romero.

En donde la responsabilidad es mayúscula.

El aislamiento era lo primordial, entonces los residentes no salen, no tienen contacto prácticamente con el exterior de no ser los empleados que trabajamos aquí, que somos 29 empleados", reitera Antonio Soriano , director.

Los adultos mayores matan el tiempo con juegos de mesa y en estancias donde los instalaron pantallas para ver películas.

Muy tranquilos y sobre todo muy seguros porque estamos muy protegidos todos", comparte Ernesto Cázares , otro Habitante de la Casa Hogar.

Pero tienen una preocupación: cobrar la pensión que les deposita el Gobierno de la CDMX mensualmente.

Entonces la inquietud de muchos de ellos es ir al cajero, por obvias razones no pueden salir, entonces les dijimos que por el momento aquí no necesitaban el dinero", añade Antonio Soriano , director de la Casa Hogar Matías Romero.

Así los huéspedes de casas hogares como Ernesto, deberán apelar a la paciencia.

