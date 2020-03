Coronavirus: CDMX lanza campaña “Quédate en casa” ante contingencia

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), desplegará la campaña "Quédate en casa" en mobiliario urbano, metro, radio, televisión, prensa y redes sociales, ante la contingencia por coronavirus, anunció este lunes la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.

Detección y atención de coronavirus por mensajes

Bajo el lema "COVID-19, el reto es no contagiar y no contagiarse", la campaña compartirá información sobre síntomas, medidas de higiene, además de pedir no saturar hospitales ni centros de salud y añadir el número 51-51-5 del servicio de mensajería "SMS COVID-19" para detectar y atender posibles casos de coronavirus, respondiendo a un breve cuestionario.

Mayor vigilancia durante la cuarentena por coronavirus

Ante la posibilidad de que con la contingencia por el coronavirus se incremente el robo de vehículos, la jefa de Gobierno informó que se desplegaría una mayor vigilancia y atención, a través de cámaras para evitarlo.

Durante el anuncio de la mandataria capitalina, también se informó que en el servicio "SMS COVID-19", el Gobierno de la CDMX ha recibido 102 mil mensajes de texto.

Al momento han realizado 14 pruebas para verificar posibles contagios de coronavirus y personal de Locatel y salud, han contactado vía telefónica a 300 personas.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?