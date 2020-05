La epidemia de coronavirus se encuentra en fase 3 y recientemente fue anunciado el Semáforo de regreso a actividades, poco a poco algunos pacientes diagnosticados se recuperan, tal es el caso de Carlos, para él han sido semanas muy difíciles.

Empiezo a delirar, se me empieza a bajar la presión, empieza la cuestión de que no tenía yo apetito y que los alimentos me sabían distintos, dejo de comer", establece Carlos Olguín, sobreviviente de COVID-19 .

El diagnóstico: una neumonía aguda por coronavirus.

Llega un momento en que la misma tos te genera cierta disminución de la entrada y salida de aire y eso empieza a generar angustia", prosigue Carlos Olguín .

Fue entonces, cuando decidió hablar a la línea telefónica de la Secretaría de Salud, el coronavirus le ha dejado secuelas, pero también la decisión de dejar de fumar.

Yo fumaba en las noches antes de la enfermedad y al ver yo cómo se ha modificado mi capacidad ventilatoria, definitivamente ya no he fumado, ya lo dejé y ni pienso hacerlo porque te quedan secuelas", señala el sobreviviente de COVID-19 .

Espera que su testimonio ayude a concientizar a la población sobre el riesgo de esta enfermedad.

Yo sí le digo a la gente, ¿sabe qué? este problema del virus es un problema muy agresivo", finaliza Carlos Olguín .

Carlos Olguín es Médico del deporte. Ahora, sólo espera recuperarse económicamente.

