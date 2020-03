Coronavirus en México: CDMX cerrará cines, teatros, iglesias, museos y bares

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalina, dio a conocer las medidas que se tomarán a partir de este lunes en la Ciudad de México para enfrentar la pandemia por coronavirus, con el objetuvo de reducir al 50% la circulación de la población.

Sheinbaum explicó que tras una reunión con su gabinete, se decidió que a partir de mañana queden cerrados:

Todos los museos

Bares

Centros nocturnos

Discotecas

Baños de vapor

Gimnasios

Cines

Deportivos

Teatros

Zoológicos

Pilares

Cendis

No eventos masivos en las iglesias, particularmente la católica.

Restaurantes por ahora no”, explicó.

También, hizo un llamado para que los eventos públicos y privados no sean de más de 50 personas.

No tiene ningún riesgo el abasto de la ciudad, no tienen que hacer compras masivas, los supermercados van a permanecer abiertos. los alcaldes harán desinfecciones de mercados”.

Asimismo, recalcó que hay coordinación y unión ante la crisis sanitaria en la ciudad, y todos están listos para cuidar la salud de los capitalinos.

Le vamos a pedir a la población que se quede en casa y respeten la sana distancia, para disminuir la propagación del virus en la ciudad. Que acaten el esquema de trabajo de quienes tienen síntomas, se queden en casa”.

El transporte seguirá operando

La jefa de gobierno capitalino mencionó que la red de transporte seguirá operando.



En ningún lugar del mundo se ha cerrado el transporte público, por eso estamos haciendo una sanitización intensa”.

Además, dijo que los capitalinos no deben dudar en utilizar el sistema sms si tienen dudas sobre los síntomas del COVID-19, para que no salgan y no propaguen el virus.

Sheinbaum explicó que operarán varios comités relacionados con la contingencia: de salud, presupuesto y agua.

Estas medidas las trabajamos ayer con la subsecretaría de Salud del gobierno de México. Estamos en contacto permanente con ellos, para plantear las medidas que se toman para la ciudad”, dijo.

Explicó que el martes informarán las medidas de apoyo para los pequeños comercios y el sector informal.

Buscan el menor daño económico

Sheinbaum mencionó que la pandemia del coronavirus es es algo mundial, por lo que buscan generar las condiciones para que con el máximo cierre, se tenga el menor daño económico a las familias.

“Si cerramos todo, tendría que ser por 15 días, y no sabemos cuál sería el efecto posterior. Tenemos el apoyo de la secretaría de salud, estamos hoy tomando esta medidas, si necesitamos tomar otras, las vamos a tomar”.

Además, informó de la reducción de hasta el 50% de trabajadores operativos de las alcaldías para que se queden en su casa.

Coronavirus en la Ciudad de México

Sheinbaum explicó actualmente hay 45 casos de COVID-19, tres hospitalizados. Asimismo, explicó que hay dedicados al coronavirus:

2 hospitales de los institutos de salud

4 hospitales del ISSSTE e IMSS

4 hospitales de la ciudad de México

Desde hace semanas hemos estado haciendo las compras. Solamente hay tres casos hospitalizados hasta el momento en la ciudad”.

