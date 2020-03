En el corazón de la alcaldía de Iztapalapa, en la capital del país, hay una pan-demia y la ha originado una panadería donde se creó la “Conchavirus”.

Martha Rivas es parte del equipo de creadores de la “Conchavirus”. y asegura que el todo surgió de “un momento de preocupación de cómo enfrentar esta contingencia por el coronavirus".

La verdadera historia de la “Conchavirus”:

La “Conchavirus” nació en calles de la colonia Zacatepec, en Iztapalapa. Está elaborada con glasé rojo, pasta para pan y mucha creatividad, pues tanto Martha como el equipo decidieron tomar el pan más representativo y pintarlo con los colores del virus que los científicos descubrieron.



Habíamos dicho las conchas virulentas por ejemplo y no nos checaba, las corona-conchas y dijimos no, no, no y así estuvimos comentando hasta que dijimos pues que sea “Conchavirus”, Martha Rivas Ramírez, equipo de creadores de la “Conchavirus”.



Tras la publicación de una fotografía que se viralizó en redes sociales, los clientes se dieron a la tarea de buscar este producto y ya se refleja en las ventas.

Los creadores de este peculiar producto encontraron en la “Conchavirus” cómo hacer frente a la contingencia económica por el coronavirus.

Hay “Conchavirus” grande de 6 pesos con 50 centavos y chica de 3 pesos con 50 centavos; también existe la mante-concha-virus, pero esa... es otra historia.

Y recuerden amigos: al mal tiempo buena cara y las penas con pan son menos.







¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?