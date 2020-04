La clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la detección del nuevo coronavirus (COVID-19) ha realizado más de 400 pruebas de diagnóstico entre la comunidad universitaria, de las cuales más de 120 han resultado positivo, informó la doctora Yolanda López, de la Facultad de Medicina, en rueda de prensa virtual.

El total de pruebas que hemos realizado en la química es de 440, de las cuales la tasa de positividad es del 28%. La forma en cómo se da el resultado primero es telefónico y posteriormente por correo electrónico, y se le indica que se ponga en contacto con su médico”. Yolanda López Vidal, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM

En un foro virtual, el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM aseguró que el virus llego a México en un momento político que afectó operaciones administrativas y que hoy se ven reflejadas en complicaciones para hacerle frente a la pandemia del COVID-19.

En salud se dio un cambio muy importante en la estructura; se vio afectada por múltiples decisiones que pueden ser inoportunas y que precisamente en el curso de los últimos seis meses del año pasado, nadie podía adelantar qué era lo que iba a ocurrir, pero el hecho es que ocurre en ese momento y desde luego eso agrava la capacidad de movilidad del sistema de salud; lo vemos más claramente en las instituciones de seguridad social”. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud

"No hay para cuándo acabe esta epidemia"

Por lo que respecta a las estimaciones a futuro, los epidemiólogos de la UNAM afirman que es difícil establecer con precisión las fechas de término, y dicen que, en un escenario optimista, finales de mayo principios de junio podría empezar a notarse una disminución en la curva de contagios del COVID-19; sin embargo, aclaran, eso depende de cómo las personas atiendan a las medidas de las autoridades.

No hay para cuándo acabé esta epidemia; por lo menos, en el escenario de este año, creo yo que no podemos ya estar discutiendo si para junio o para mayo o para septiembre ya vamos a estar libres; no vamos a estar libres, no vamos a acabar con esta condición social todavía en mucho tiempo y creo que más vale que nos acostumbremos a una nueva realidad". Malaquías López, académico de la Facultad de Medicina y Docente de Posgrado en Epidemiología

