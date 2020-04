Jessica Vasconcelos es una enfermera del Hospital de la Luz, ubicado en la Ciudad de México, que decidió poner manos a la obra en esta época de pandemia por coronavirus (Orthocoronavirinae) y ayudar a las personas más afectadas por el confinamiento.

De su uniforme quirúrgico, que incluye bata, cofia y cubrebocas, destacan unos brillantes y grandes ojos, los cuales dejan entrever la nobleza de una joven de apenas 23 años a quien se le ocurrió poner un anuncio en Twitter:

Si tienes en casa a un Adulto Mayor y necesita algún procedimiento, curación, ministración de medicamento, retiro de puntos, canalización etc, no lo saquen de casa, ya que es un grupo de población muy vulnerable al Covid-19. Yo voy a su domicilio, todo totalmente gratuito. RT.

El anuncio de Jessica llamó la atención de los internautas, quienes le han regalado hasta el momento nueve mil 900 retuits, 24 mil 700 likes y más de mil 100 comentarios.

Pese al éxito de su anuncio en redes sociales, Jessica, egresada de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana, comentó a Unotv.com que hasta el momento nadie la ha contactado para atender a algún abuelito que requiera atención médica menor, sin embargo, ella no pierde las esperanzas y decide poner su granito de arena de frente a esta crisis sanitaria por COVID-19.

Jessica es egresada de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja. Foto: Jessica Vasconcelos

Al cuestionarle cómo fue que se le ocurrió ofrecer sus servicios de enfermería a adultos mayores de forma gratuita y a domicilio, la joven detalló que se animó a anunciarse en Twitter cuando vio que otros colegas anunciaban algunas iniciativas de cara a esta pandemia por coronavirus:

Llevaba días pensando que no estaba aportando nada ante esta situación, ya que en mi hospital no estamos atendiendo a pacientes con covid, y qué mejor que haciéndolo con abuelitos. En primer lugar, porque ahorita son las personas más vulnerables, y en segundo lugar por agradecimiento a ellos; siempre han sido las personas más amorosas y entregadas con nosotros. Jessica Vasconcelos, enfermera altruista de la CDMX.

Jessica repartió comida afuera de hospitales

Jessica no limitó su buena voluntad a un mensaje de Twitter, pues el pasado fin de semana la joven decidió armar la “coperacha” con su familia para preparar guisados, comprar aguas y jugos. Juntos, a bordo de su carro se dispusieron a repartir comida entre las personas que más lo necesitaban.

La enfermera y sus acompañantes se plantaron en la zona de hospitales de Tlalpan. Ahí, la gente que esperaba noticias de sus familiares se formó para recibir tacos de guisado con arroz y algo de tomar.

Además de ofrecer ayuda a los abuelitos, Jessica repartió comida en la zona de Hospitales de Tlalpan Foto: Jessica Vasconcelos

Jessica cree que estos momentos son de unidad y apoyo; son tiempos para dar lo mejor de uno mismo y ayudar a quienes más lo necesitan. Por esta razón, la joven enfermera del Hospital de la Luz no se ha quedado de brazos cruzados.

En su centro de trabajo, de momento solo se atienden urgencias, por lo que Jessica hace dos guardias a la semana. Eso le da oportunidad de buscar la forma de ayudar.

El motivo que llevó a Jessica a estudiar enfermería

El motivo que llevó a Jessica Vasconcelos a ejercer como enfermera y buscar diversas formas de aportarle a la sociedad tiene que ver con un suceso de su infancia que la dejaría marcada:

Cuando tenía 6 años mi mamá estuvo muy delicada de salud y pasó mucho tiempo hospitalizada. Cuando me permitían hablar con ella siempre me mencionaba que estaba siendo muy bien cuidada por las enfermeras, y desde entonces siempre dije que de grande quería ser enfermera para ayudar a los pacientes como habían ayudado a mi mamá. Pasan los años, me doy a la tarea de buscar más a fondo sobre la carrera y me doy cuenta que no sólo son cuidados, son un sinfín de procedimientos y bastante estudio. Fue ahí cuando me enamoré y decidí estudiarlo.

Para Jessica, las medidas de seguridad también son reglas de higiene

En estos tiempos de COVID-19 el personal médico es muy respetado por ser el gremio que está al frente en la lucha por combatir a un nuevo virus; a pesar de ello, en diversos estados se han tenido registro de ataques con cloro a los profesionales de la salud. También se han reportado casos de discriminación donde médicos o enfermeras son bajados del transporte público.

A las personas no les importa la procedencia de aquellos médicos, enfermeras o empleados de la salud; basta verlos enfundados en uniformes blancos para arremeter en contra de ellos.

Jessica está consciente de esta situación por la que atraviesa la comunidad médica, sin embargo, las medidas higiénicas y de seguridad que ahora les piden las autoridades federales para cuidar su integridad ella ya las implementaba.

Ahora, más que nunca, realizo mi lavado de manos, uso de cubrebocas cuando tengo que salir a la calle, limpio con toallitas desinfectantes mi equipo móvil y evitó usar mi uniforme clínico fuera del hospital. No se me hace correcto el uso del mismo uniforme saliendo de casa para llegar al hospital y viceversa. Después de esto sería bueno que adoptemos el hábito de cambiarnos, ya que no estamos conscientes de que microorganismos adquirimos en el camino, y así entramos a un hospital y cuando salimos de guardia así llegamos a casa”. Jessica Vasconcelos, enfermera altruista de la CDMX.

Hasta ahora, las personas que rodean a esta enfermera no han cambiado la forma en que la tratan, incluso, ella creé que la pandemia a hecho a su familia y a su novio más comprensivos en cuanto a su desempeño como una profesional que vela por la salud de la sociedad.

