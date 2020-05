Cuando la pandemia de COVID-19 llegó al país, el Doctor Alejandro pensó en dar media vuelta, pero al final imperó su vocación, al grado de mentalizarse para un posible contagio de coronavirus, esto en la Ciudad de México (CDMX).

Yo pensé que tendría la opción de sacar una licencia, de renunciar, de hacer lo posible para no estar en un sitio de esos. Pero siento que no es algo con lo que yo pueda lidiar, no puedo escapar de eso, no puedo escapar de eso porque soy médico”, dice el Médico Endoscopista, Alejandro , del Hospital Regional 1 del IMSS, CDMX.

Dedicado también a la medicina privada, nunca pensó que su especialidad en endoscopía lo llevaría a atender a los pacientes más graves de coronavirus.

Ya lo medité bien y sí, pues, me voy a infectar, no tengo de otra; es lo que escogí ser. Soy médico", añade.

Sin embargo, con la fase tres, el hospital donde trabaja, el Regional 1 del Seguro Social en la CDMX, pasó a ser exclusivo de atención COVID-19.

Ahora, en la etapa más delicada de la epidemia, intuba a enfermos y considera que no tiene la protección suficiente.

A las personas que intubamos pacientes, faltan trajes completamente sellados, ya que es un procedimiento de alto riesgo la intubación. La intubación arroja aerosoles o micro gotas que caen en nuestros cubrebocas que filtran, pero no filtra totalmente las partículas, eso nos pone en riesgo", establece el Doctor Alejandro .

Lo más riesgoso, dice, es enfrentarse a un virus nuevo.

Pero lo más peligroso es que no hay tratamiento, no hay un tratamiento específico como la influencia AH1N1", complementa el Doctor Alejandro .

Pero se pone la bata, sube a su automóvil y a diario recuerda su decisión de ser médico, decisión que lo ha convertido en héroe en bata.

