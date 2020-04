La jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, informó que los conductores con tarjetas de circulación y licencias vencidas durante la contingencia del nuevo coronavirus podrán circular sin ser multados si llevan en sus vehículos el pago de la renovación.

Les recuerdo que todo el pago de todos los documentos se puede hacer en línea, es más la mayor parte, el 80% se realiza en línea tanto para la tarjeta de circulación como para la licencia y no requieren más que mostrar el pago para mostrar que el vencimiento se pasa a tres años después, de acuerdo con el tipo de licencia o la propia tarjeta. ´ ¿Con eso bastaría para no ser acreedor a una multa? ´ Así es, así es". Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX

Lo anterior, durante la conferencia de prensa de este lunes. En diversos temas que se abordaron se informaron más detalles sobre el nuevo coronavirus y el probable desabasto de alimentos en la capital de país.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México descartó problemas de abasto en la capital del país, pues no ha recibido, señaló, ningún reporte ante el COVID-19.

El abasto no tenemos ninguna información, ninguna de que haya problemas de abasto en la ciudad. No hay reportado ni por las tiendas de autoservicio, ni la propia central de abasto ningún problema de desabasto de algún insumo esencial o no esencial en la Ciudad de México". Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX

Medidas de prevención en la Central de Abasto

Añadió que para garantizar los insumos se reforzaron las medidas de prevención en la Central de Abasto, principal punto comercial en la ciudad, como la instalación de carpas de tamizaje, distribución de gel, toma de temperatura, uso de cubrebocas obligatorio, desinfección de espacios y la prohibición de la entrada a embarazadas, niños y adultos mayores ante el COVID-19.

